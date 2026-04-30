San Luis Potosí.— La economía del estado mantiene su ruta de ascenso y consolidación, de acuerdo con los resultados del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAE), publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El crecimiento anual fue de 1.9% durante el cuarto trimestre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior; esto es producto de las políticas de promoción y fortalecimiento de infraestructura emprendidas por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona (PVEM).

Cuando se realiza el desglose de los indicadores, las actividades secundarias —referentes a la industria y la transformación de materias primas— presentaron un incremento de 2.4%, cifra que posiciona al estado de San Luis Potosí en lugar 14 a nivel nacional con mayor dinamismo en este rubro, de acuerdo con el reporte .

Mientras que las actividades del sector terciario, que abarcan la prestación de servicios, el comercio y el transporte, mostraron un desempeño sobresaliente con un crecimiento anual de 2.1%, ubicando al estado como la octava entidad con mayor crecimiento a nivel nacional en este sector.

En contraste, las actividades relacionadas con la agricultura, ganadería y pesca no registraron crecimiento, debido a factores estacionales y de mercado, comentó el mandatario potosino.

Estos resultados son producto del trabajo constante y la visión estratégica que se han implementado, así como de las acciones decisivas para potenciar la economía potosina, agregó.

Entre estas medidas, destacan la atracción de inversiones históricas a través de giras internacionales, el impulso sin precedentes a la infraestructura vial y urbana, así como el fortalecimiento de la seguridad y el apoyo directo a las pequeñas y medianas empresas.

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