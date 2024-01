Reynosa.— La Vocería de Seguridad de Tamaulipas descartó que los cinco migrantes rescatados por la Guardia Nacional formen parte de los 31 secuestrados por un comando mientras viajaban en un autobús de la empresa Senda, de Monterrey, Nuevo León, a Matamoros, Tamaulipas.

Por la mañana, la dependencia informó en un comunicado que, durante un operativo de las fuerzas federales, se detectó un vehículo Ford blanco en el que viajaban los cinco migrantes. Tras inspeccionarlo, se descubrió a las personas dentro, quienes habían sido secuestradas en el kilómetro 30 de la carretera Monterrey a Matamoros.

Por la tarde, la vocería confirmó que los cinco venezolanos rescatados por la Guardia Nacional no forman parte de los 31 sustraídos del autobús. Jorge Cuéllar, titular de la vocería de Tamaulipas, informó que la investigación del caso sigue su curso y es llevada por las fiscalías del estado y de la República.

“Los cinco migrantes encontrados son tema aparte, no tienen nada qué ver con los del autobús, no podemos manejar información parcial para no afectar el debido proceso y no arriesgar a las víctimas”, dijo.

Destacó que sólo se puede confirmar que en el autobús viajaban 36 pasajeros, 31 de ellos se encuentran desaparecidos y los cinco restantes llegaron a salvo a Matamoros.

Cuéllar señaló que también forma parte de la investigación si el chofer del autobús rindió su declaración. “La vocería actualmente contribuye en la atención a los medios, en la información por redes oficiales. La seguridad en carreteras está reforzada desde que inició el Operativo Héroe Paisano y tan es así que hemos recibido a más de 250 mil personas”.

Levantados

La noche del pasado lunes, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas lanzó una alerta roja en redes sociales, donde daba a conocer que el autobús 9570, de Grupo Senda, había sido detenido por sujetos armados, quienes obligaron a los 36 pasajeros a descender de la unidad.

En su comunicado, la vocería informó que la unidad había salido de Reynosa con destino a Matamoros y señaló que el reporte del incidente fue realizado por el operador de la unidad, por lo cual personal militar, Guardia Nacional y Guardia Estatal realizaron las indagatorias correspondientes y escoltaron a la unidad hasta la central de Matamoros.

Sin embargo, los hechos se divulgaron en redes sociales desde el 30 de diciembre pasado, a las 19:00 horas, sin que las autoridades confirmaran o negaran los hechos.

Trascendió que en la carretera Reynosa-Matamoros hombres armados a bordo de cinco camionetas interceptaron el autobús y obligaron a los pasajeros a bajar. Los sujetos armados detuvieron la unidad entre los municipios de Reynosa y Río Bravo para llevarse solamente a los migrantes y dejaron en libertad a cinco pasajeros y a los dos choferes, quienes llegaron a Matamoros.