Controvertidos comentarios ha desatado el festejo del Día de las Madres en un colegio católico particular de Hermosillo, Sonora donde celebraron con "strippers".

Varios videos que se han viralizado en redes sociales han provocado toda clase de reacciones, Mientras algunas personas lo han desaprobado, otras lo tomaron por el lado amable.

La celebración exclusiva para las madres, se llevó a cabo en el Colegio San Agustín en el campus Puerta Real, al poniente de la ciudad, el pasado 7 de mayo, de 19.00 a 23.00 horas.

Una de las mamás asistentes compartió: "Gracias Isa por el festejo, estuvo excelente, no se quién fue el ocurrente que se atrevió a tanto, sin miedo al éxito, soy su fan nos divertimos mucho (yo no soy de andar viendo encuerados pero me divertí mucho viendo a las mamás como locas) Muchas mamás no nos conocíamos y allá bailamos juntas eso fue bonito, sin tabúes ni morbo, la convivencia y lleno de personal cuidándonos (espero que también se luzcan con el festejo del día del maestro se lo tienen bien merecido y sin excepción personal de limpieza) También gracias por considerar el entrar a las 9 am hoy, comentario de mi hija, ojalá siempre entráramos así".

El espectáculo para adultos dentro del plantel, revivió el difícil episodio que atraviesa una madre de familia que no ha sido escuchada por las autoridades del plantel, ni por la Fiscalía de Sonora. "En el colegio donde abusaron de mi niña todos se ven felices"

Noelia Bernal, una madre que desde hace 14 meses busca justicia para su pequeña hija que fue abusada sexualmente por un compañero dentro de su salón de clases no se pudo abstener de opinar sobre el festejo. "Me da mucho gusto que de esa manera retengan a las mamás y a los alumnos, una muy buena estrategia del colegio católico de ponerle "strippers "a las mamás, tal vez para el día de los papás pongan bailarinas exóticas, van muy bien, me da mucho gusto, no tengo que opinar, yo estoy muy feliz en mi otro colegio donde esta mi hija, desconozco de qué manera nos vayan a festejar pero no creo que así".

