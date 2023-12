León, Gto. Desapareció el celular del activista social Adolfo Enríquez Vanderkam, asesinado la noche del 21 de noviembre pasado en el centro de esta ciudad; en el que tenía a sus contactos, recibía reportes, videos y fotografías de presuntos implicados que difundía en las redes sociales.

Este domingo, en la segunda marcha en demanda de justicia, su familia señaló desconocer el destino del celular, puesto que la fiscalía no aseguró el celular en la escena de los hechos, y consideraron que ese equipo debe ser parte de la investigación.

Una sobrina del activista fallecido, dijo que el celular está apagado y al parecer ya no existe. “No lo tiene la fiscalía, no lo tiene la fiscalía, su celular no está, no ha sido prendido, su celular no existe”.

Activista social Adolfo Enríquez Vanderkam, asesinado la noche del 21 de noviembre. Foto: Especial

Enríquez Vanderkam fue atacado a balazos por más de un individuo en la calle Hernández Álvarez en la zona centro; hombres armados le dispararon en 30 ocasiones, y se dieron a la fuga.

El jueves pasado la Fiscalía General del Estado anunció la detención de Luis Jair de Jesús “N”, como presunto homicida, y que sigue en la búsqueda de otro implicado.

Los familiares de Adolfo Enríquez Vanderkam, defensores de derechos humanos y amigos, marcharon del Arco de la Calzado a la plaza principal; en el trayecto encendieron veladoras en un altar espontáneo con el que se recuerda a la víctima. Reclamaron justicia a las autoridades, y exigieron freno a los asesinos.

“El activismo no debe tener siempre el mismo final”, "Adolfo vive, la lucha sigue", “Honor a quien honor merece”, “Te quisieron callar y nos dieron voz a todos”, “Exigimos pruebas”, “¡Basta de impunidad!”, expresaron en cartulinas.

La sobrina de Adolfo Enríquez comentó que se enteraron por la prensa de la detención de uno de los presuntos asesinos, y dijo que se tienen dudas sobre el actuar de la fiscalía.

La FGE no tuvo la atención con la familia para comunicarle la detención de uno de los presuntos asesinos, la identificación de otro que sigue prófugo y el aseguramiento de dos armas utilizadas en el crimen y de uno de los vehículos que utilizaron los actores del homicidio. Integrantes de la Plataforma por la Paz y la Justicia acompañaron la movilización para exigir justicia.

La Plataforma propuso crear un memorial en el lugar en el que Adolfo fue asesinado, a partir de experiencias de "Memoriales espontáneos" en Colombia, para lo que pidieron a autoridades que den facilidades y pidieron a los organismos internacionales que se mantengan atentos "frente a la intentona de simulación" de la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato.

