Hermosillo. - El derrame de ácido sulfúrico en la cinta asfáltica tras la volcadura de un vehículo de transporte tipo cisterna mantiene desde hace más de 15 horas cerrado el tránsito vehicular en el kilómetro 97 del tramo Ímuris–Cananea.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta carretera e informó que de manera preliminar no se reportan personas lesionadas.

Personal de atención de Cananea y de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) realizan la valoración correspondiente y establecen las medidas preventivas necesarias. En el lugar permanece personal de la Guardia Nacional, División Caminos.

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El tramo carretero Ímuris–Cananea permanece cerrado de manera preventiva mientras continúan los trabajos de limpieza.

El material involucrado en el incidente ya fue neutralizado y actualmente se realizan labores de limpieza y retiro, previo a verificar condiciones seguras para restablecer la circulación.

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Protección Civil en Sonora alertó que el cierre carretero podría prolongarse por varias horas, por lo que informó de rutas alternas para que los automovilistas varados desde la tarde del martes 1 de septiembre continúen su camino hacia Nogales o Cananea.

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Además, recomendó tomar previsiones ante posibles demoras. La Policía Estatal reforzó su presencia en las rutas alternas para apoyar en la seguridad y fluidez vehicular.

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La reapertura se estima en aproximadamente 5 horas, sujeta al avance de los trabajos y a la verificación de condiciones seguras.

Protección Civil pidió a los conductores manejar con precaución y atender las indicaciones de las autoridades.