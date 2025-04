Trabajadores del Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso” denunciaron que la crisis en las áreas de limpieza y seguridad privada en la mayoría de los hospitales continúa, y sostuvieron que esto se debe a la sustitución de las empresas que prestaban los servicios por nuevas y foráneas.

Mientras que el IMSS Bienestar, informó mediante un comunicado, que los servicios de seguridad y limpieza se restablecen gradualmente en los 32 hospitales generales y básicos comunitarios a cargo del programa federal.

En el caso del Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso”, aseguró que al ser un hospital de gran concentración, fue uno de los primeros en donde se están restableciendo gradualmente los servicios; y negó que el área de lavandería haya suspendido sus funciones.

Los trabajadores acusan que no se ha solucionado la crisis en las áreas de limpieza y seguridad (04/04/2025). Foto: Especial

Ayer por la noche se difundieron imágenes y fotografías en las que se observa a familiares de los pacientes del hospital, realizar las labores de limpieza ante la falta de personal que se ocupe de estas labores.

En el caso de la seguridad privada que se brinda a los hospitales, los trabajadores informaron que temen que se registre un incidente grave; además, porque aseguran que se dejó de pagar a los trabajadores a cargo de la seguridad en los diferentes centros y hospitales del sector público.

Afirmaron que esta crisis es consecuencia de la pretensión de otorgar un contrato por adjudicación directa a una nueva empresa foránea.

Recientemente, los trabajadores de limpieza y seguridad privada de los diferentes hospitales y centros de salud, quienes brindan el servicio a través de la subcontratación por una empresa privada, pidieron la intervención del gobierno del estado ante la incertidumbre laboral que viven por el cambio de empresa y el riesgo de que no se respeten sus prestaciones de ley, ni su antigüedad laboral.

Familiares de los pacientes del hospital, realizar las labores de limpieza (04/04/2025). Foto: Especial

El IMSS-Bienestar realizó un cambio administrativo para la federalización de los servicios y la recontratación de las personas trabajadoras a través de una nueva empresa, ya que el contrato anterior terminó este 31 de marzo.

Soledad Zárate Hernández, coordinadora de IMSS-Bienestar en Oaxaca, aseguró que el servicio de seguridad se encuentra normalizado casi en su totalidad. Mientras que, el de limpieza quedará solventado en el transcurso de esta semana.

También dio a conocer que la nueva empresa subcontratada para el servicio de seguridad privada será Grupo de Seguridad Privada Pryse de México S. A. de C. V., mientras que para el servicio de limpieza será la empresa LAMAP S. A. de C. V.; para la provisión y/o elaboración de alimentos preparados, Grupo Comaelmi S. A. de C. V.; para el suministro de víveres, Procesadora y Distribuidora Los Chaneques S. A. de C. V., para la recolección y manejo de residuos sólidos, MEDAM S. de R. L. de C. V., y para el servicio de hospedaje, alimentación y transporte terrestre para colaboradores externos, Pigudi Gastronómico S. A. de C. V.

