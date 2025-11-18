Kanasín, Yucatán. — La tranquilidad del jardín de niños “Xocén”, ubicado en la colonia San Antonio Kaua III, de Kanasín, se vio interrumpida esta mañana por una protesta de madres y padres de familia, quienes denuncian casos de abuso sexual contra varios niños y señalan como responsable a un intendente.

La escuela, ubicada a unas cuadras del Anillo Periférico al oriente de Mérida, fue rodeada por los tutores y con pancartas y gritos de indignación exigieron justicia.

De acuerdo con los testimonios de los quejosos, el trabajador de intendencia ya fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado, sin embargo, aseguran que la directora del plantel lo está protegiendo al mantenerlo en funciones, pese a la gravedad de las acusaciones.

Los padres de los menores afectados demandan su despido inmediato mientras avanza el proceso legal, argumentando que permitirle permanecer en el sitio podría poner en riesgo a otros niños.

Familiares exigen justicia por el caso de abuso sexual en kinder de Yucatán (18/11/2025). Foto: Especial

Según la acusación, fueron varios los menores que relataron a sus padres los presuntos hechos de abuso, lo que derivó en la presentación formal de las denuncias ante las autoridades competentes.

Asimismo, los padres de familia cerraron el plantel con candados y exigieron a las autoridades de la Secretaría de Educación del Estado (SEGEY) tomen cartas en el asunto.

Hasta el momento, se espera que la Fiscalía General del Estado (FGE) confirme las diligencias en curso, mientras la comunidad escolar exige respuestas claras y medidas urgentes para garantizar la seguridad de los infantes.

