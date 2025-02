TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Compras a empresas presuntamente "fantasmas" y beneficiadas con precios "inflados, "fueron realizadas durante el pasado mes de diciembre por el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, que preside Ángel Torres Culebro (Morena).

Los regidores independientes Francisco Rojas Toledo y Areli Guadalupe Latournerie Castellanos, denunciaron que esas presuntas irregularidades financieras detectadas en el gobierno de la capital de Chiapas, que inició gestiones en octubre de 2024, ascienden a un monto aproximado de un millón 200 mil pesos que fueron sobre pagados.

La revisión aleatoria, indicaron, que comprende las adquisiciones realizadas con cierto número de proveedores, es "apenas una muestra selectiva" de cómo se han utilizado los recursos públicos locales en operaciones que reflejan anomalías y presunta corrupción.

Ángel Torres Culebro (Morena) en Chiapas (25/02/2025). Foto: Tomada de Instagram (torresangelc)

En conferencia de prensa, Latournerie Castellanos, quien dijo que por su cuenta realizó la investigación y exhibió documentación fiscal, precios y cotizaciones de las cinco empresas con las cuales el ayuntamiento ha comercializado, pidió que las autoridades correspondientes procedan con auditorías, y en su caso, con sanciones legales.

"Hicimos sólo un muestreo selectivo de las operaciones", donde se detectaron las presuntas irregularidades, pero compete al Congreso Local y la Auditoría Superior del Estado revisar el ejercicio gubernamental de octubre pasado a la fecha, señaló.

En el padrón de algunos proveedores del gobierno local, la regidora enlistó a Ikal Promotora de Servicios Integrales para la Construcción, a la que se le compró productos a precios excedidos de acuerdo con cotizaciones comparadas con otras empresas del ramo.

En diciembre, el gobierno que encabeza Torres Culebro realizó con Ikal operaciones comerciales por un millón 32 mil 653, cuyos precios y servicios fueron pagados de más.

Citó que cartuchos de tóner que costaron 123 mil pesos, fueron sobre cotizados con 44 mil pesos; las 28 cubetas de pinturas vinílicas por 73 mil pesos debieron costar 61 mil 129 pesos.

Esa empresa rehabilitó además las oficinas de comunicación social del ayuntamiento por 101 mil pesos; de acuerdo con otras empresas debió costar 85 mil pesos.

La presidencia municipal compró también a Exato Productos Innovadores y Servicios Integrales, que tiene el mismo domicilio que Ikal Promotora de Servicios Integrales en la calle Viñedos 245 del fraccionamiento Real del Bosque, al sur de Tuxtla Gutiérrez.

"Exacto tiene la misma dirección física que Ikal, no hay B no hay A o departamento anexo, lo cual no está permitido por la ley, porque el SAT al hacer este tipo de cosas dice que son factureras o empresas fantasmas, El ayuntamiento si lo está haciendo", acusó Latournerie Castellanos.

De acuerdo con sus cédulas fiscales, ambas comparten el mismo espacio físico. Aun así a Exato se le adquirieron sellos entintables por 52 mil pesos, los cuales debieron valer 32 mil 276 mil pesos, explicó.

Acusan que el ayuntamiento hizo compras excesivas a distintas empresas “fantasmas”. Foto: Archivo

La Comercializadora Médica MS, SA de CV, antes de fin de año se le compró medicamentos para personas con cáncer, por 40 mil pesos, otro proveedor lo cotizó a 29 mil pesos.

A Carlex Comercializadora & Begocios SA de CV, se le hizo adquisiciones en diciembre por casi 4 millones de pesos en tubos galvanizados y mallas ciclónicas que también fueron sobre pagados.

Esa empresa, agregó la servidora pública, fue contratada además para fumigar los mercados públicos de Tuxtla Gutiérrez, "aunque en su cédula fiscal no está dada de alta para realizar esa actividad; es de materiales de limpieza pero no tiene servicio de fumigación".

"Se le compró además láminas para techo que está regalando el ayuntamiento, por un millón 995 mil pesos". Por último, denunció la regidora Latournerie Castellanos, está la empresa denominada Silvia Yesica López Román, con domicilio fiscal en el municipio de La Trinitaria, en la frontera de Chiapas.

A ese negocio foráneo, finalizó, "cuando debemos incentivar la economía local", se le hizo una compra de 990 tinacos de mil 100 litros, "que está repartiendo el ayuntamiento", por 2 millones 79 mil pesos, con 544 mil 509 pesos de diferencia, pagados de más.





