Huajuapan de León.— La Sociedad Agrícola de Santiago Chazumba, en el municipio de Huajuapan de León, denunció agresión, amenaza y posible despojo de cerca de 2 mil 500 hectáreas de tierras por parte de funcionarios de la Procuraría Agraria de Tlaxiaco y del Tribunal Agrario municipal.

En un comunicado explicaron que las personas que conforman la Sociedad Agrícola de Chazumba han sido víctimas de amenazas, agresiones y posibles despojos de tierra por parte de Sotero Mendiola Rivera, funcionario de la Procuraduría Agraria de Tlaxiaco, y José Jesús Rodríguez Tovar, magistrado del Tribunal Agrario número 46, ubicado en Huajuapan de León.

“Estas personas, han utilizado de manera facciosa el aparato jurisdiccional para amenazar, violentar e intimidar a nuestros socios fundadores, compradores y sucesores con el perverso fin de despojarnos de 2 mil 500 hectáreas que ampara la escritura pública instrumento 59 de 1870 a favor de esta Sociedad Agrícola”, señalan en el documento.

Explican que Sotero Mendiola y José Jesús Rodríguez tomaron acuerdos para despojarlos de manera arbitraria y al margen de la ley.

“En un flagrante y descarado abuso de poder, se ha amedrentado y sometido a fuertes cooperaciones a la gente con la amenaza de despojarlos de sus solares, parcelas de cultivo, acceso a los servicios públicos, acceso a sus huertas y hasta pastoreo de ganado en terrenos propiedad de la Sociedad Agrícola de Santiago Chazumba”.

También denunciaron que se comenzó a perforar un pozo profundo en el núcleo rural barrio Tanchi, donde agredieron y amenazaron a los pobladores. Agregaron que constantemente hay detonaciones durante las noches en esta zona.

En este contexto, hacen un llamado a las autoridades e instancias competentes para detener la violencia que se ha generado.

Agregaron que mantienen los títulos de la tierra que son despojados, que datan de 1870, 1880 y 1889.