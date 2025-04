El pasado 17 de febrero, F. M. F. circulaba del fraccionamiento Bugambilias hacia San Agustín de las Juntas, municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca. Metros antes de llegar al crucero vial donde se ubica el Monumento a la Madre en la agencia de Santa Rosa Panzacola, un taxi foráneo se detiene de golpe y F. frena su vehículo para no impactarse, pero no lo logra.

Este incidente de tránsito con un taxi adherido a un sindicato de transportistas se convirtió en un infierno: fue víctima de amenazas, intimidación, colusión de autoridades de la policía vial municipal de Oaxaca de Juárez y de la Fiscalía General del Estado. Y en todo este proceso, que aún continúa, una investigación arrojó que la unidad de taxi era pirata, o circulaba con un número clonado, sin placas y sin seguro.

F. M. F relata que después del choque, fue rodeado por decenas de taxistas agremiados a un sindicato, y al que llamaban el “patrón” pretendió obligarlo a pagar en ese momento 50 mil pesos por el choque; pero al responder que no contaba con esa cantidad, le pidieron que le entregara la factura del carro o la escritura de alguna propiedad.

La situación aumentaba de tensión en donde constantemente fue amenazado e intimidado por las decenas de taxistas y sindicalistas que lo rodeaban; y la situación no mejoró con la llegada de los elementos de la Policía Vial del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, quienes abiertamente actuaron de forma parcial hacia los transportistas.

“Los agentes viales sin mediar de manera efectiva nunca vieron viable mi propuesta de llevar el vehículo a un hojalatero con mi compromiso de pagar la reparación de los daños, y únicamente apoyaban la extorsión de los agremiados de ese sindicato de soltar una lana en ese momento. Me decían: mire, acepte el trato, o ellos se van a poner pesados, le pueden hacer algo a su vehículo o a usted, es por su seguridad”.

Ante ello, F. M. F. insistió en diversas ocasiones que lo pusieran a “disposición”; los policías municipales viales se negaban, hasta que les dijo que si no lo hacían él mismo se metería a la patrulla.

El taxi también tenía un número económico que no le correspondía porque no está regularizado ante la Secretaría de Movilidad del Gobierno de Oaxaca. Foto: Especial

Las irregularidades no pararon ahí, fue trasladado a la cárcel municipal que se encuentra a un costado del palacio municipal de Oaxaca de Juárez, donde policías viales, sin la presencia de un juez, determinaron trasladarlo a la Fiscalía de Oaxaca en donde le impusieron un arresto de 48 horas, cuando no se encontraba en estado de ebriedad ni había consumido ningún tipo de bebida alcohólica, y aun cuando este tipo de hechos de tránsito no requieren arresto.

Tampoco le dieron oportunidad de contar con un abogado particular al momento de presentarlo con la juez porque el Ministerio Público quería obligarlo a declararse culpable: “pues ya vimos que es culpable, acepte o podría estar aquí hasta 72 horas” le dijo la ministerio público a F. M. F. sin contar con la presencia de un abogado.

Cuando logra salir libre, F. M. F. inició su propia investigación con la finalidad de defenderse ante esta serie de amenazas, abusos y la evidente colusión de las autoridades.

De esta manera descubrió que el taxi foráneo del sitio “Palma de Mano A. C.” que recorre El Oro, Santo Domingo Nuxxa, Nochixtlán y la ciudad de Oaxaca, con el que se impactó es tipo sedán modelo 2024, el cual está a nombre de D. C. M., que llevaba pasajeros sin contar con placas de circulación, sin permiso de circulación y mucho menos seguro de daños a terceros, según los documentos oficiales, y con un número económico que no le corresponde porque no está regularizado ante la Secretaría de Movilidad del Gobierno de Oaxaca.

F. encontró que en el 2023, una concesión a nombre de G. I. fue transferida a E. M. J. que hasta la fecha no había realizado el alta por transferencia; es decir, dar de alta su propio vehículo, y además, la concesión venció el pasado 4 de abril de 2025.

Con esto se deduce, explica, que estas concesiones han sido vendidas o traspasadas a personas que las utilizan para duplicarlas y aumentar el número de unidades en circulación sin seguro y certeza para los pasajeros, con la complacencia de las autoridades de la Semovi.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl