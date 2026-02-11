Culiacán. - La Expo-Agro, a celebrarse en la capital del estado del 24 al 26 de febrero con la participación de 196 expositores nacionales y extranjeros, contara con medidas de seguridad, con fuerzas federales, estatales y municipales, ante una afluencia estimada de 30 mil visitantes.

Las diversas autoridades de seguridad y cuerpos de auxilio celebraron una nueva reunión con la presencia de los organizadores y de las Secretarías de Turismo y Agricultura del Estado para definir las estrategias de la seguridad, tanto para expositores como visitantes, por ser un evento de carácter internacional.

En el encuentro, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado adelantaron que se va a poner en práctica tres anillos de seguridad en torno al sitio, donde se va a llevar a cabo la XXXIV edición de la Expo-Agro, sin establecer aún el número de elementos del ejército, la Guardia Nacional y las Policías que van a participar.

Ramsés Meza Ponce, director de la Fundación Produce, explicó que es necesario que las diversas autoridades converjan en garantizar que esta exposición agrícola se lleve a cabo, puesto que es un evento muy importante para el estado, ya que es un punto de reunión para el intercambio de negocios e innovación tecnológica.

Como parte del operativo especial que se tiene proyectado desplegar en este evento se contempla la instalación de un puesto de mando móvil C2, con el objetivo de salvaguardar a los expositores y asistentes locales, nacionales y extranjeros.

Pedro Mario salomón, director de la Expo-Agro, externó que se tiene estimada una afluencia de más de 30 mil asistentes, lo que convertirá a este evento en uno de los más importantes del sector agrícola en México.

