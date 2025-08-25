El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, declaró estado de emergencia en los municipios de Querétaro, Corregidora y El Marqués por las lluvias atípicas ocurridas el viernes, que dejaron un saldo de dos personas fallecidas y una desaparecida, además de cuantiosos daños materiales.

El decreto señala que el objetivo es atender de manera coordinada, entre los tres órdenes de gobierno, los riesgos y daños que sufrió la población en materia de salud, integridad física, su patrimonio y el entorno.

Se ordena a las dependencias coordinar acciones inmediatas para atender la emergencia, mantener informada a la población sobre precipitaciones, zonas de riesgo y rutas de evacuación, así como el funcionamiento de albergues y entrega de apoyos.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil estatal, el viernes 22 de agosto se registró una lluvia fuerte con intervalos puntualmente intensos, de tipo torrencial, en la ciudad de Querétaro, que afectó principalmente a las colonias de Peñuelas, Menchaca y Carrillo Puerto, todas en la capital queretana.