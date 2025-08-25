Más Información

270 políticos, intelectuales y periodistas piden reforma electoral incluyente; se pronuncian a favor de la rendición de cuentas

270 políticos, intelectuales y periodistas piden reforma electoral incluyente; se pronuncian a favor de la rendición de cuentas

VIDEO: Allan Saint-Maximin debuta con gol en el América; así fue la anotación del francés

VIDEO: Allan Saint-Maximin debuta con gol en el América; así fue la anotación del francés

Magistrado perfila validar elección del Tribunal de Disciplina; desestima acordeones

Magistrado perfila validar elección del Tribunal de Disciplina; desestima acordeones

Sheinbaum rechaza supuesto obsequio de Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero; "no recibo regalos de ellos", dice

Sheinbaum rechaza supuesto obsequio de Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero; "no recibo regalos de ellos", dice

Aaron Ramsey DEBUTA con Pumas; el galés hace su presentación en el futbol mexicano

Aaron Ramsey DEBUTA con Pumas; el galés hace su presentación en el futbol mexicano

Claudia Sheinbaum, a un año de su gobierno; así fue su contienda entre corcholatas hacia la presidencia

Claudia Sheinbaum, a un año de su gobierno; así fue su contienda entre corcholatas hacia la presidencia

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, declaró estado de emergencia en los municipios de Querétaro, Corregidora y El Marqués por las lluvias atípicas ocurridas el viernes, que dejaron un saldo de dos personas fallecidas y una desaparecida, además de cuantiosos daños materiales.

El decreto señala que el objetivo es atender de manera coordinada, entre los tres órdenes de gobierno, los riesgos y daños que sufrió la población en materia de salud, integridad física, su patrimonio y el entorno.

Se ordena a las dependencias coordinar acciones inmediatas para atender la emergencia, mantener informada a la población sobre precipitaciones, zonas de riesgo y rutas de evacuación, así como el funcionamiento de albergues y entrega de apoyos.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil estatal, el viernes 22 de agosto se registró una lluvia fuerte con intervalos puntualmente intensos, de tipo torrencial, en la ciudad de Querétaro, que afectó principalmente a las colonias de Peñuelas, Menchaca y Carrillo Puerto, todas en la capital queretana.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses