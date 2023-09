El cuerpo de Mariano Rosales, hijo de alcalde de Villaflores, Mariano Rosales Zuarth, que era el sucesor natural para sustituir a su padre en el cargo como presidente municipal, en las elecciones del 2024, fue sepultado este domingo.

Miles de pobladores participaron en la misa de cuerpo presente, que se llevó a cabo en la iglesia de Esquipulas, ubicada en el centro de la localidad, para luego el cortejo partir hacia el cementerio, acompañado de grupos de música norteña, una marimba, mariachi y una banda de viento.

Durante el trayecto al cementerio, los músicos cantaron “El Rey”, “Caminos de Guanajuato”, “La cruz de madera”, “Dos botellas de mezcal” y otras, mientras hombres y mujeres lanzaban vivas a Mariano Rosales: “¡Viva Marianitooo..!”, “Te amo hijoooo”, “Arriba Marianito”.

El 16 de septiembre por la madruga, Mariano Rosales, consejero nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fue asesinado durante una discusión que se registró en un salón de la presidencia municipal, donde se llevó a cabo un convivio con motivo al Grito de Independencia por el líder de mototaxistas, Abigail Jiménez Estrada, de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C., (Amotac), que también murió por disparos de arma de fuego del guardaespaldas Rusbel Alvarado Utrilla.

Horas antes Mariano Rosales Zuarth había dado el Grito de Independencia, para luego invitar a los asistentes a una cena en el interior de la presidencia municipal, donde se desarrolló la discusión.

Al momento que el féretro llegó a la tumba, un grupo norteño cantaba “Venadito”: “Le dije a una muy bonita, que si me lavaba el paño/Que si me lavaba el paño/ Le dije a una muy bonita/ Que si lavaba el paño…ya con esta me despido/ Pero pronto doy la vuelta” y de inmediato hombres y mujeres irrumpieron en aplausos. “¡Te amo mi vida!”, vociferó una mujer con voz entrecortada.

Luego una banda de viento entonó: “La vida no vale nada”, lo que provocó que algunos de los asistentes lloraran mientras no dejaban de ver el féretro de color vino decorado con un Cristo.

En la región Frailesca donde se ubica Villaflores, en las últimas 24 horas, un hombre fue asesinado por desconocidos y otro más resultó herido, en la comunidad Tapachulita, del municipio de Villaflores y en Ocozocoautla, la Policía halló cuatro bolsas de plástico con restos humanos.

Mariano Rosales había nacido el 19 de junio de 1989, a sus 34 años de edad, era el principal prospecto para sustituir a su padre en el cargo, después de dos periodos de gobierno municipal, primero por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y recientemente se había unido al Morena.

Este domingo también fueron inhumados el guardaespaldas de Mariano Rosales, Rusbel Alvarado Utrilla y el que fue líder de cientos de mototaxistas de Villaflores, Abigail Jiménez Estrada.

