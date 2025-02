Tres personas indígenas de la comunidad de Nejapa de Madero, población de la región del Istmo de Tehuantepec, cumplieron 26 días privados de su libertad en la cárcel municipal por su negativa a anotarse en una lista para la prestación del servicio comunitario.

Los familiares de las personas encarceladas protestaron nuevamente frente al palacio de gobierno en la ciudad de Oaxaca para exigir la intervención de la Secretaría de Gobierno y lograr su liberación inmediata.

El pasado 17 de febrero, dos de las madres de los jóvenes privados de su libertad se encadenaron frente a uno de los accesos a palacio de gobierno; pero hasta el momento siguen sin lograr la libertad de sus familiares.

De acuerdo con Hermalinda Jarquín Ramírez, el argumento de las autoridades municipales de Nejapa de Madero es porque se han negado a enlistarse dentro de las personas que deben prestar servicio en la comunidad; y la intención es mantenerlos privados de su libertad hasta por seis meses.

Y sostuvo que no tiene ningún sustento el argumento del ayuntamiento para privar de la libertad a sus familiares, porque la colonia nunca ha obtenido ningún beneficio de la cabecera municipal.

“No tenemos ningún recurso, ningún beneficio por parte de ellos. Nosotros, todo lo que hacemos tenemos escuela primaria, kínder, casa de salud, casa de reuniones, agua potable, y todo ha sido por esfuerzos de la colonia. Nejapa nunca nos ha dado un día de tequio, nunca nos ha dado nada, y ahora nos quiere quitar el agua, y nos quieren enlistar allá.

"No es justo, que volteen a verlo, a la presidenta que nos ayude, que nos apoye porque no es justo, que nos apoye, porque no estamos haciendo nada. Nosotros no pedimos dinero, nada al municipio, sólo queremos libertad, que nos dejen trabajar”.

Los pobladores también han denunciado que tienen temor de que los metan a la cárcel y no los dejen salir.









