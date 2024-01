Cuernavaca, Mor.- El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo garantizó las condiciones de seguridad para el desarrollo del proceso electoral de junio venidero, sin embargo, exhortó a los candidatos a no recibir dinero del crimen organizado.

“No lo vamos a permitir, los vamos a tener bien vigilados y esperemos que el proceso electoral se lleve acabo sin ningún problema, estaremos trabajando en una estrategia para ayudar a los aspirantes; la seguridad para los participantes estará garantizada”, prometió.

Subrayó que si no hay gente o políticos involucrados con la delincuencia, las elecciones transitarán de la mejor manera porque cuando la gente se involucra con los delincuentes vienen las consecuencias.

“Hay mucha gente infiltrada y ese es el problema de ellos que agarran dinero de la delincuencia organizada, que luego se la cobran. Yo siempre lo digo: hay que ir de frente contra los delincuentes, no podemos permitir que pasen estas cosas y mucho menos que alguna candidato le pase algo”, dijo.

Buscan “hueso”

El gobernador también se refirió a la renuncia de dos militantes de Morena para sumarse al proyecto de la oposición política, y expresó que tales personajes "no hacen falta aquí y no traen nada”.

El mandatario local se refirió a la secretaria de Organización de Morena, María de la Luz Figueroa y al militante Arnulfo Montes Cuen, quienes el sábado presentaron su dimisión al instituto político.

Blanco sostuvo que Montes Cuen buscaba un cargo de elección popular en Morena, pero se le negaron y ese fue el motivo de su salida para apoyar las propuestas del Frente Amplio.

"Este personaje que se pasó (a la oposición) siempre quiso un hueso y no se lo dieron, no trae nada; no trae mucho, nomás ha de tener a sus familiares y tres amiguitos de la cuadra", dijo Blanco Bravo en tono de sarcasmo.

