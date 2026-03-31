El puerto de Mazatlán, conocido como la Perla del Pacífico, mantiene un crecimiento sostenido en turismo de cruceros durante 2026, al registrar la llegada de 43 embarcaciones con más de 157 mil pasajeros, lo que ha dejado una derrama económica superior a 251 millones de pesos.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo de Sinaloa, tan solo en marzo arribaron 15 cruceros con más de 57 mil visitantes, generando ingresos por más de 91 millones de pesos, consolidando al destino como uno de los más atractivos del Pacífico mexicano.

La titular de la dependencia, Mireya Sosa Osuna, destacó que el flujo constante de cruceristas no solo beneficia al sector turístico, sino que también impulsa la promoción internacional de Mazatlán, ya que muchos visitantes regresan posteriormente para estancias más prolongadas.

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Este martes, el crucero Norwegian Jade, procedente de San Diego, marcó el cierre de la actividad del mes con la llegada de 2 mil 503 pasajeros y 995 tripulantes, quienes dejarán una derrama estimada de 3.3 millones de pesos.

Durante su estancia, los turistas recorren el centro histórico, disfrutan de las playas, consumen en restaurantes locales y adquieren productos regionales, lo que fortalece el comercio y dinamiza la economía local.

Autoridades estatales subrayaron que el turismo de cruceros seguirá siendo un motor clave para el desarrollo económico de Mazatlán, al generar empleos y atraer visitantes internacionales de forma constante.

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