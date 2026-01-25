Más Información
Hermosillo, Sonora.- Bomberos y equipos de rescate en Santa Ana, atendieron el reporte de un vehículo arrastrado por la corriente de un río.
La persona que tripulaba la unidad fue rescatada sin lesiones.
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) hizo un llamado a la población a evitar cruzar ríos, arroyos y encharcamientos, cuando se tenga la presencia de lluvias.
