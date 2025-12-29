Tras 36 horas de combate contra el fuego que se extendió en un basurero clandestino, cercano a la zona de Piggy Back, en la salida sur de Culiacán, el cuerpo de bomberos y Protección Civil lograron el enfriamiento y la extinción total del incendio, sin que se reportaran personas afectadas.

Las autoridades de Protección Civil de Culiacán informaron que aún se desconocen las causas que originaron el siniestro, por lo que fue necesario retirar a los pepenadores y establecer un perímetro de seguridad para permitir que los cuerpos de auxilio trabajaran en la contención del fuego.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó que, tras un día y medio de intenso trabajo con cañones de agua y equipo pesado, con el que se abrieron brechas para frenar la propagación, se logró sofocar el incendio en su totalidad.

Lee también Aseguran arsenal y explosivos en dos fraccionamientos de Culiacán; tres detenidos tras operativos especiales

Controlan incendio en basurero clandestino de Culiacán; bomberos logran extinción total. Foto: Especial

La dependencia exhortó a la ciudadanía a no utilizar juegos pirotécnicos, debido a que pueden provocar incendios en maleza, viviendas, terrenos u otras edificaciones, y pidió utilizar las líneas de emergencia para realizar denuncias anónimas.

Este fue uno de los siniestros más grandes registrados en los últimos cinco días en la capital del estado, luego de que previamente un incendio en el relleno sanitario, ubicado al norte de Culiacán, movilizara a más de 100 elementos de bomberos y Protección Civil para lograr su control.

En ese caso, tras más de 90 horas de labores, se consiguió sofocar totalmente el incendio en el relleno sanitario, donde se emplearon cañones de agua, pipas, góndolas y maquinaria pesada para abrir brechas y evitar la propagación del fuego.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL