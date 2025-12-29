En dos operativos distintos, ejecutados en los fraccionamientos Los Ángeles y Monte Real, el Grupo de Fuerzas Especiales detuvo a tres hombres, les aseguró un arsenal, ocho chalecos tácticos, vehículos con blindaje y una residencia en cuyo interior se localizaron artefactos explosivos y equipo táctico.

En una primera acción, elementos del equipo especial y corporaciones estatales detectaron a tres personas armadas a bordo de tres vehículos, por lo que procedieron a su detención en el fraccionamiento Monte Real.

Los vehículos asegurados fueron una camioneta Ram Laramie con blindaje artesanal, un Jetta y un Suzuki Baleno. Durante estas acciones se aseguró el siguiente armamento y equipo: una ametralladora Browning calibre .50, tres fusiles AK-47, un fusil tipo M4, 32 cargadores abastecidos, una cinta eslabonada con 77 cartuchos útiles, ocho chalecos tácticos y tres cascos balísticos.

En un segundo operativo, durante un patrullaje en el fraccionamiento Los Ángeles, elementos del Grupo de Fuerzas Especiales del Estado detectaron cartuchos útiles esparcidos al exterior de una residencia, y desde el interior se observaron artefactos explosivos y equipo táctico.

Aseguran arsenal y explosivos en dos fraccionamientos de Culiacán; tres detenidos tras operativos especiales. Foto: Especial

Dentro del inmueble se localizaron 34 artefactos explosivos improvisados para drones, una ametralladora Browning, un cargador abastecido, dos cintas eslabonadas con cartuchos útiles y dos chalecos tácticos, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

El personal del grupo especial montó un operativo de resguardo de la vivienda, en espera de que la Fiscalía General de la República solicite a un juez una Orden Técnica de Investigación para ingresar y documentar el contenido del inmueble.

Las autoridades de seguridad pública no informaron si en el operativo en Los Ángeles se logró la detención de personas sospechosas vinculadas con el hallazgo en la residencia.

