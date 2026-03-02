Mérida.— Con la instalación de las primeras 30 estructuras en altamar frente al puerto de Río Lagartos, se inició la estrategia estatal de arrecifes artificiales orientada a transformar el futuro ambiental, pesquero y turístico de la costa yucateca.

Las estructuras para la creación de arrecifes artificiales fueron transportadas e instaladas a tres millas de la costa, en una zona previamente estudiada para garantizar su estabilidad y el cuidado del ecosistema marino.

Se prevé que para el verano de este año ya sea posible practicar snorkel en el área, cuando las estructuras comiencen a albergar sus primeras especies de peces y se consolide el proceso natural de colonización marina.

La secretaria de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán (Sepasy), Lila Frías Castillo, destacó que se trata de un proyecto con múltiples beneficios y visión de largo plazo, en el que también participará la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

Señaló que el estado de Yucatán cuenta con 370 kilómetros de costa y 15 puertos pesqueros, lo que da una oportunidad histórica para proyectar este sistema de arrecifes artificiales a lo largo del litoral.

“No sólo se trata de los beneficios biológicos que estas estructuras aportan a la biodiversidad marina, sino de consolidarlos también como un gran atractivo turístico y de concientización ambiental para quienes visitan nuestro estado y disfrutan de la riqueza natural que hoy nos distingue”, explicó Frías Castillo.

La titular de la Sepasy indicó que esta iniciativa contempla instalar hasta 500 arrecifes artificiales que funcionen como una verdadera cordillera submarina en beneficio de especies como el mero, el pulpo y la langosta.

Por su parte, el director del proyecto de arrecifes artificiales, Javier Dajer Cross, calificó la iniciativa como retadora y de profundo sentido social, ya que involucra directamente a la comunidad costera que participa —incluso— en el traslado de las estructuras con sus propias unidades pesqueras.

Explicó que este proyecto no sólo fortalece las labores a favor de los microorganismos y la protección del ecosistema, sino que representa una metodología efectiva para la reconversión turística y la recuperación de biomasa, especialmente de especies en veda.

Asimismo, el representante de prestadores de servicios en Río Lagartos, Mario Massa Alcocer, resaltó que la creación de este arrecife artificial podrá ofrecer servicios de snorkel, generando una nueva derrama económica para la comunidad.