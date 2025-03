Ciudad Victoria.- Por unanimidad, la Legislatura 66 aprobó la minuta remitida por la Cámara de Diputados que reforma y adiciona los artículos 55, 59, 82, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de prohibir la reelección consecutiva y el nepotismo electoral.

La minuta establece la prohibición de la reelección inmediata para los cargos de diputaciones, senadurías, Presidencia de la República, gobernaturas, diputaciones locales, presidencias municipales, regidurías, sindicaturas, jefatura de gobierno, alcaldías y concejalías.

Además, señala que las personas senadoras y diputadas suplentes podrán ser electas para el período inmediato en calidad de propietarias, siempre que no hayan ejercido el cargo anteriormente. No obstante, los senadores y diputados propietarios no podrán ser electos para el período inmediato como suplentes.

En cuanto a la constitucionalización del "nepotismo electoral", establece que las personas que busquen ocupar un cargo de elección popular no podrán tener, ni haber tenido en los tres años previos a la elección, vínculos de matrimonio, concubinato, unión de hecho, o parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado, o en línea colateral hasta el cuarto grado, o de afinidad hasta el segundo grado.

En el régimen transitorio, se señala que la prohibición del nepotismo electoral entrará en vigor a partir de los procesos electorales federales y locales de 2030. De igual forma, la restricción de la reelección para las personas servidoras públicas será aplicable en los procesos electorales de 2030.

