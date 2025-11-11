Hermosillo, Sonora.- El Congreso del Estado de Sonora aprobó una iniciativa que homologa el Código Fiscal del Estado con el de la Federación, con el objetivo de fortalecer las facultades de la Secretaría de Hacienda estatal y actualizar preceptos relacionados con la defraudación fiscal.

La diputada Ely Sallard Hernández, presidenta de la Comisión de Hacienda, realizó la lectura del dictamen y destacó que el objetivo de la iniciativa es garantizar justicia fiscal, nivelando las condiciones entre empresas que cumplen con sus obligaciones y aquellas que intentan evadir impuestos. De esta forma, los recursos obtenidos por el estado podrán destinarse a infraestructura, programas sociales, educación y salud, beneficiando directamente a la ciudadanía.

Señaló que esta medida no tiene carácter retroactivo y aplicará únicamente para situaciones posteriores a su publicación, ofreciendo certeza y transparencia en el cumplimiento fiscal.

Lee también Suman seis incendios en una semana en Baja California Sur; autoridades refuerzan prevención

“Con esta ley, la Secretaría de Hacienda podrá ejecutar acciones legales inmediatas contra quienes no cumplen con sus obligaciones, asegurando que todas las empresas contribuyan de manera justa al desarrollo del estado”, afirmó.

Sallard Hernández explicó que la reforma busca dotar a la Secretaría de Hacienda de herramientas jurídicas que le permitan reclamar la reparación del daño al erario público y coadyuvar con la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) en la persecución de conductas que afecten el patrimonio estatal, tales como la defraudación fiscal, el contrabando o el uso indebido de recursos públicos.

Lee también "Era una víctima inocente", dice gobernador de Oaxaca, tras asesinato de Noelia Daylen, de 4 años; asegura que crimen no quedará impune

Asimismo, la iniciativa actualiza los artículos 102 y 103 del Código Fiscal estatal, con el fin de precisar las conductas que constituyen defraudación fiscal y las sanciones correspondientes, reforzando la aplicación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y asegurando que las penas sean proporcionales a la gravedad del delito.

La diputada destacó que esta reforma contribuye a consolidar un sistema tributario más eficiente, equitativo y transparente, al fortalecer la capacidad del estado para perseguir los delitos fiscales y proteger los recursos públicos que pertenecen a todos los sonorenses.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr