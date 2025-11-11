Más Información

Tras un año, diputados instalan Comité de Ética; sancionará a legisladores y difundirá principios de conducta

Tras un año, diputados instalan Comité de Ética; sancionará a legisladores y difundirá principios de conducta

Detienen a 6 militares involucrados en la muerte de las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa; FGR dará seguimiento al caso, dice

Detienen a 6 militares involucrados en la muerte de las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa; FGR dará seguimiento al caso, dice

Bajan 37% los homicidios dolosos en México: Gabinete de Seguridad; 32 asesinatos menos al día desde hace 13 meses

Bajan 37% los homicidios dolosos en México: Gabinete de Seguridad; 32 asesinatos menos al día desde hace 13 meses

Hallan sin vida a niña de 4 años desaparecida tras agresión armada en Juchitán, Oaxaca; hay 3 detenidos

Hallan sin vida a niña de 4 años desaparecida tras agresión armada en Juchitán, Oaxaca; hay 3 detenidos

¡Confirmado! Línea 1 del Metro reabrirá por completo el 16 de noviembre: Clara Brugada

¡Confirmado! Línea 1 del Metro reabrirá por completo el 16 de noviembre: Clara Brugada

Detenciones impulsan cobertura de García Harfuch: Estudio A.R.M.A.

Detenciones impulsan cobertura de García Harfuch: Estudio A.R.M.A.

El epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria 01 en Piedras Negras, Coahuila, confirmó un de nueve casos en una escuela primaria de la ciudad, por lo que por protocolo se envió a los estudiantes a tomar clases a distancia.

Explicó que el protocolo establece que debe existir un aislamiento de 10 días, mismo tiempo en el que los no acudirán al salón de clases. Después de los 10 días, se prosigue con una valoración para determinar si es posible el regreso.

“Puede llegar a durar más días, si en la valoración los alumnos siguen presentando heridas activas. La incubación va de 7 a 21 días”, comentó.

Lee también

A la par detalló que existe activos cinco brotes de pie-mano-boca, una infección causada por el virus Coxsackie, que se caracteriza por llagas en la boca y sarpullido o ampollas en las manos y los pies.

De esta los brotes son en tres escuelas distintas de Piedras Negras y Nava.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]