Más Información
Explota pipa de gas LP en Puente de la Concordia, en Iztapalapa; reportan al menos 18 personas con quemaduras
Trump reporta la muerte del influencer Charlie Kirk; el activista recibió un disparo durante un evento en Utah
¿Quién era Charlie Kirk?; el influencer crítico del aborto y del movimiento LGBT fue asesinado en pleno discurso en Utah
México subirá hasta 50% los aranceles a autos y productos chinos; implementará el nivel máximo permitido por la OMC
Detienen en California a la madre de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo; la acusan de trata de menores
Restos humanos abandonados en el norte de Veracruz, correspondían al excandidato morenista a la alcaldía de Coxquihui, Ramón Valencia Pérez, privado de la libertad por un grupo armado el pasado lunes.
La Fiscalía General del Estado informó que los restos abandonados en bolsas de basura en el municipio de Espinal correspondían a dos hombres, uno de ellos identificado como el excandidato morenista.
El organismo explicó que un equipo multidisciplinario forense realizó las diligencias correspondientes y confirmó que dichos elementos pertenecen a dos víctimas, un de ellas fue identificada oficialmente con las iniciales R.V.P., es decir se trata del abanderado morenista.
Mientras que la segunda permanece en calidad de no identificada.
Lee también Conoce a los artistas que se presentarán en el “Grito de la Independencia” en Culiacán; autoridades garantizan condiciones de seguridad
Ramón Valencia sustituyó en la candidatura a la alcaldía a su padre Germán Anuar Valencia, asesinado a tiros en su casa de campaña a finales de abril del presente año, cuando iniciaron las campañas políticas de candidatos a las presidencias municipales.
Durante el ataque armado, siete de los seguidores del abanderado resultaron heridos de bala.
Horas antes que la Fiscalía General confirmara que el ex candidato había sido asesinado, la vivienda del alcalde electo panista de ducho municipio, Lauro Becerra, fue atacada a tiros.
Fue durante la mañana de hoy cuando ocurrieron los hechos de violencia en plena cabecera municipal, donde se reporta una persona muerta y escenas de pánico entre alumnos y padres de familia de una escuela pública.
Tras cinco días de búsqueda, localizan sin vida a adolescente reportada como desaparecida en Hidalgo; no se han revelado las causas de la muerte
aov/cr