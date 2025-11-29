Más Información

Mérida, Yucatán.-Un juez impuso penas de a José Tomás P.C. y Sofía Nidia P.N, respectivamente, por violación equiparada agravada, tentativa de violación equiparada agravada y cometidas contra una niña de 13 años.

Durante el Juicio Oral, la presentó pruebas periciales, documentales y testimoniales que acreditaron la responsabilidad de los acusados.

El organismo reveló que ambos participaron en actos ocurridos en predios de las colonias El Porvenir y San Luis Chuburná, en Mérida.

La persona juzgadora analizó los elementos de prueba y concluyó que José Tomás, agredió sexualmente a la adolescente en varias ocasiones durante febrero, marzo y abril de 2020

Esa investigación estableció que Sofía, madre de la víctima, condujo a la menor hacia el agresor mediante engaños para facilitar las acciones.

Luego de la validación del material probatorio, el órgano jurisdiccional celebró la audiencia de individualización de sanciones.

En esa etapa, determinó la pena de 98 años y medio de prisión para José Tomás P.C. y de 110 años, dos meses y 18 días para Sofía Nidia P.N.

Se ordenó además el pago de una multa superior a 760 mil pesos.

Ambos deberán cubrir la reparación del daño moral y material de manera solidaria.

Los sentenciados no podrán acercarse a la víctima tras su liberación.

El fallo también incluye una amonestación pública y la pérdida de derechos políticos.

dmrr/cr

