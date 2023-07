Oaxaca de Juárez.— La publicación en el Periódico Oficial del estado de la reforma a la Constitución Política de Oaxaca —que extingue el anterior Tribunal de Justicia Administrativa (TJAO), destituye a sus 12 magistrados y crea un organismo nuevo— se dio en medio de una serie de irregularidades documentadas por EL UNIVERSAL, que incluyen un retraso de cinco días en su aparición electrónica e impresa, un proceso “urgente” que se concretó en tres horas e, incluso, el reconocimiento de legisladores morenistas de que dicho decreto no se publicó el día que afirma el gobierno de Salomón Jara Cruz (Morena).

Según el gobierno de Oaxaca, la publicación de la reforma en el Periódico Oficial del estado tuvo lugar el sábado 22 de julio, el mismo día que se aprobó la reforma y permitiría la entrada en vigor del decreto que crea el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción, y respalda la designación de siete nuevos magistrados, con lo que quedaría como “hecho consumado” el nacimiento del nuevo órgano y dejaría sin validez la suspensión parcial otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día 27. Sin embargo, la SCJN mantiene su decisión.

Geovany Vásquez Sagrero, consejero jurídico del gobierno oaxaqueño, subrayó que la suspensión de la Corte fue otorgada con base en dichos falsos de los magistrados del anterior tribunal, a los que acusó de “sorprender” a los ministros de la SCJN, ya que el decreto no se había publicado en el Periódico Oficial, algo que, aseguró, sucedió el 22 de julio tras aprobarse la reforma.

Horacio Sosa Villavicencio, diputado local de Morena, aceptó que el decreto no se publicó aquel día y reconoció lagunas en el proceso.

Cinco días sin publicación

De acuerdo con un monitoreo realizado por este medio, hasta el miércoles 26 de julio, día en el que se presentó la demanda de inconstitucionalidad ante la Corte, no había una edición impresa del Periódico Oficial en sus talleres, en la que estuviera publicada el decreto de la reforma y tampoco se había publicado nada en su versión digital.

Fue hasta el jueves 27 de julio cuando aparecieron en la página web los archivos en PDF con el decreto publicado, así como los nombramientos de los nuevos magistrados, con fecha del 22 de julio de 2023.

Según los propios lineamientos legales del Periódico Oficial , el cierre de edición de cada número es a las 13:00 horas los días miércoles, previo a la publicación de cada sábado para los periódicos ordinarios, y de no ser así se pasará para la siguiente semana, y si se trata de un periodo extraordinario, se publicará cualquier día de la semana, exceptuando los sábados.

¿Cómo se hace una publicación?

Según los lineamientos estipulados por el Periódico Oficial, para que una publicación llegue a sus páginas, en primer lugar el Poder Legislativo debe enviar el decreto al titular del Poder Ejecutivo para su publicación y este, a través de la Consejería Jurídica, es quien finalmente lo envía.

Antes de publicarse, deberá contar con la autorización de la Unidad del Periódico Oficial de la Consejería Jurídica del gobierno del estado, y presentar oficio de solicitud de publicación debidamente requisitado, fundado y motivado ante la Unidad del Periódico Oficial de la Consejería Jurídica del gobierno del estado, anexando documento de manera impresa, en original y copia, así como el archivo digital del mismo y, en su caso, el comprobante original del pago de los derechos correspondientes.

Finalmente, el interesado deberá acudir en primera instancia a la Unidad de Talleres Gráficos, en donde se le expedirá la orden de pago y línea de captura “para que realice el pago a la brevedad posible”.

La sesión en la que se aprobó la reforma para extinguir el órgano anterior y crear uno nuevo se llevó a acabo el 22 de julio. Inició después de las 13:14 horas y culminó ocho minutos después, a las 13:22. Tres horas después, posterior a las 16:25 horas, tuvo lugar una segunda sesión en la que se ratificaron los nombramientos de los nuevos magistrados, que culminó tras 11 minutos.

Si se siguen los lineamientos del Periódico Oficial, no se pudo incluir en la publicación ordinaria de ese sábado, porque la edición ya estaba cerrada desde el miércoles y tampoco pudo considerarse como una publicación extraordinaria, porque estas no se imprimen los sábados.

Además, entre las instalaciones del Congreso de Oaxaca y las oficinas de la Consejería Jurídica del gobierno estatal hay, al menos, una hora de distancia en vehículo.

Un proceso “urgente”

Consultado sobre estas irregularidades, Luis Alfonso Silva Romo, presidente de la Junta de Coordinación Política, cabeza de la bancada de Morena en el Congreso estatal y quien presentó la polémica iniciativa, aseguró que fue un tema de “suma urgencia” para Oaxaca.

Existen muchas suspicacias ante la rapidez de este proceso. En el caso del Periódico Oficial. ¿Qué sucedió?, se le pregúntó.

“Desconozco. Eso está fuera del ámbito del Poder Legislativo, yo sólo sé que el 22 de julio se publicó en el Periódico Oficial la creación del tribunal y el cambio constitucional”, dijo.

Según el legislador, en las tres horas que pasaron entre la aprobación de la reforma y la ratificación de los nombramientos a los nuevos magistrados tuvieron lugar los siguientes acontecimientos: hubo una modificación a la Constitución local y se publicó; se notificó al Poder Ejecutivo y, “con apego a sus atribuciones legales”, el gobernador Salomón Jara remitió la lista de los nuevos magistrados; dicha lista fue ratificada en una segunda sesión extraordinaria por el Congreso y, finalmente, esta se remitió “de inmediato” para que fuera publicada en el Periódico Oficial.

“Cuando se tata de defender los derechos del pueblo, la justicia pronta y expedita no debe mediar absolutamente nada de tiempo, es cuando se debe actuar con contundencia. Este tribunal que se extinguió tenía 12 magistrados que no daban resultados, que declinaban competencias y cuyo secretario de acuerdos tenía averiguaciones previas y está señalado de probables actos de corrupción”, argumentó el diputado, quien consideró que no se violentó el proceso legislativo

Sin embargo, Horacio Sosa, también diputado, reconoció que existieron irregularidades y que “hay temas que hay que revisar”, pero detalló que cuando son temas de urgencia, el pleno del Congreso del estado tiene la capacidad para resolver.

“Ahí tenemos que reconocer algunas lagunas que no cubrimos, que no se publicó en su momento. Sin embargo, creo que eso se va a resolver en el corto tiempo.

“Cuando urge una reforma y es de urgencia para el pueblo de Oaxaca, lo tenemos que resolver, no tenemos que esperar a los procesos tortuosos que siempre estábamos acostumbrados, al cabildeo, al tema de construir los acuerdos. Creo que hay reformas que no pueden esperar y se tiene que actuar de manera urgente, y ante la urgencia que nos ha pedido el pueblo de actuar, pues tenemos que actuar, y lo hicimos con la responsabilidad que eso implica. Sí está dentro de nuestras facultades”, expuso.

El legislador morenista agregó que tal vez “faltó más oficio, hay que decirlo también, de los compañeros que integran la comisión, pero creo que eso se va a saldar”.

Mientras que César Mateos, otro diputado local de Morena, aseguró que el Jurídico y el presidente del Congreso local están revisando la forma en que se realizó el procedimiento y analizando si incurrieron en una falta.

“Eso finalmente se va a litigar, les ofende mucho la forma, ahora, cuando hay libertad de expresión, democracia; pero cuando hubo aberraciones en la administración de justicia en Oaxaca, muchos nos quedamos callados”, sentenció.

EL UNIVERSAL solicitó al gobierno de Oaxaca y al nuevo tribunal administrativo un ejemplar impreso del Periódico Oficial del estado fechado el pasado 22 julio, pero que apareció hasta el día 27, en donde se publicó la reforma y los nombramientos de los magistrados, pero se argumentó que no hay en existencia y sólo se proporcionaron fotografías.