Un grupo de comerciantes realizó un bloqueo intermitente la tarde de este lunes en el cruce de Avenida Ribera de San Cosme y Doctor Enrique González Martínez, en la colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc, para exigir atención a sus demandas relacionadas con el comercio en la demarcación.
La movilización fue convocada por comerciantes que pidieron respeto al comercio popular y acusaron presuntas agresiones en su contra por parte de autoridades de la alcaldía encabezada por Alessandra Rojo de la Vega. La concentración estaba prevista a las 15:00 horas en la esquina de avenida México-Tenochtitlan e Insurgentes.
Durante varios minutos, los inconformes cerraron parcialmente la circulación vehicular en la zona. Personal de Concertación Política CDMX acudió al sitio para dar seguimiento a la protesta y entablar diálogo con los manifestantes.
Tras la intervención de autoridades y negociaciones en el lugar, el bloqueo fue retirado poco después y la vialidad quedó restablecida. Los participantes se retiraron con el acuerdo de sostener una mesa de trabajo el próximo martes a las 17:00 horas en un edificio del gobierno de la Ciudad de México para abordar sus planteamientos.
