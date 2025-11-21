Culiacán, Sin. a 21 de Nov.- El flagelo que causa a las familias las continuas desapariciones de hombres y mujeres de diversas edades y estratos sociales, cuya cifra negra para los colectivos de búsqueda, superan los tres mil casos en los últimos 14 meses, quedó visibilizado en el memorial colocado fuera del atrio de la Catedral de Culiacán.

Los rostros de las víctimas de este delito que se han multiplicado a lo largo del tiempo que lleva la guerra entre dos grupos delictivos, fueron colocados uno a uno en los muros de la jardinera de Catedral y otros en las escalinatas del recinto religioso.

Colectivo “Sabuesos Guerreras” coloca memorial por desaparecidos en catedral de Culiacán. Foto: Especial.

Con el texto “Perdón por no haberte abrazado más fuerte, pensé que te volvería a ver”, el colectivo de búsqueda “Sabuesos Guerreras”, colocó 217 fotografías de jóvenes y personas adultas de ambos sexos y estratos sociales a las que les colocaron flores, frutas y veladoras en su memoria.

La intención de este colectivo es visibilizar y mantener vivas las memorias de sus seres queridos que han formado parte de una larga lista de personas que permanecen en calidad de desaparecidos, delito que se acrecentó desde el pasado mes de septiembre del 2024.

Colectivo “Sabuesos Guerreras” coloca memorial por desaparecidos en catedral de Culiacán. Foto: Especial.

María Isabel Cruz Bernal, fundadora del colectivo “Sabuesos Guerreras” dijo que este memorial que se abrió en un espacio, donde una gran parte de la población visita, implica la intención de que la ciudadanía este consciente de lo que sucede en el tema de las desapariciones forzadas.

Comentó que de acuerdo a sus registros, a partir de que estalló la violencia en el estado -del pasado 9 de septiembre del 2024 a la fecha-, tres mil 500 personas han desaparecido, y aunque en algunos casos han aparecido, la mayoría de los casos van en ascenso.

