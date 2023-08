El gobierno de Coahuila y su Secretaría de Educación (SE) utilizarán todos los instrumentos jurídicos para evitar que los libros de texto lleguen a las escuelas el próximo 28 de agosto, afirmó el secretario de Educación, Francisco Saracho Navarro.

“Prácticamente ya tenemos lista nuestra Controversia Constitucional que la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado ha elaborado, solamente falta que se le presente al gobernador Miguel Riquelme, de tal manera que la revise hoy o mañana”, detalló Saracho Navarro.

Dijo que recibió información de que la Unión de Padres de Familia de Coahuila está preparando un amparo y en este momento están recolectando las firmas de padres de familia, además, la Asociación de Padres de Familia Particular también están elaborando lo propio.

“Van a exigir a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Coahuila que no se repartan los libros”, añadió el secretario.

Informó que tras la reunión en Pachuca, Hidalgo, por la Convocatoria de la Secretaría de Educación Pública Federal con respecto al tema de los libros de texto, hubo 26 votos a favor; 3 a favor bajo reserva; 2 abstenciones y una inasistencia.

Comentó que los libros de Preescolar no sufrieron ninguna modificación, por lo que existe la posibilidad de poder distribuirlos.

No obstante, los libros de Primaria que ya recibieron están bajo resguardo en las bodegas regionales; en tanto que los de Secundaria aún no llegan a la entidad.

Además de que habrá jornadas estatales para dialogar con padres de familia y comentarles cómo se abordarían temas polémicos.

Subrayó que el libro “Coahuila, la entidad donde vivo” no fue impreso y no llegará, son alrededor de 56 mil niños los que cursan el tercer grado de primaria y que no contarían con él, pero al hacer una colecta en las bodegas regionales, el funcionario público se percató de que cuentan con 12 mil de estos ejemplares.

Por lo que una estrategia podría ser repartirlos en cada una de las aulas, para que el maestro tenga el libro en su poder y de esta manera pueda transmitir la geografía de la entidad y sus costumbres.

“También estamos viendo el imprimirlo nosotros y editarlo, el problema son los derechos de autor, que los tiene la Conaliteg nacional, por lo que están buscando opciones y alternativas”, aclaró.



