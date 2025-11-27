Más Información
Cancún.- La Secretaría de Marina (Semar) informó que cinco elementos de la Armada de México resultaron heridos luego de una explosión en la Marina Cozumel.
En un breve comunicado, la institución indicó que los hechos ocurrieron durante maniobras rutinarias realizadas a bordo de una embarcación menor tipo ERI, utilizada como unidad de respuesta inmediata.
El incidente se registró mientras personal naval manipulaba combustible en la embarcación, pese a que dentro de la marina opera una gasolinera para embarcaciones.
Los cinco elementos, quienes se encontraban a bordo cuando se dio la explosión, fueron auxiliados por integrantes de Marina Cozumel, quienes realizaron su traslado en ambulancia hacia la Clínica Naval de la isla para recibir atención médica.
La institución indicó que los cinco elementos se encuentran estables y que les proporciona los apoyos necesarios para garantizar acompañamiento durante el proceso.
