Más Información

Guatemala retira cargo de cónsul honorario en México a Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo

Guatemala retira cargo de cónsul honorario en México a Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo

Inicia sesión en el Senado; crece incertidumbre legislativa por presunta renuncia de Gertz Manero

Inicia sesión en el Senado; crece incertidumbre legislativa por presunta renuncia de Gertz Manero

Sheinbaum sobre supuesta renuncia de Gertz a FGR; "recibí una carta del Senado y la estoy analizando", dice

Sheinbaum sobre supuesta renuncia de Gertz a FGR; "recibí una carta del Senado y la estoy analizando", dice

Sheinbaum: Gobierno debe actuar con responsabilidad tras señalamientos contra Raúl Rocha; FGR informará sobre investigación

Sheinbaum: Gobierno debe actuar con responsabilidad tras señalamientos contra Raúl Rocha; FGR informará sobre investigación

Reportan detención del 'El Goofy', acusado de planear el ataque para asesinar al abogado David Cohen

Reportan detención del 'El Goofy', acusado de planear el ataque para asesinar al abogado David Cohen

Grecia Quiroz solicita al IMPI marca comercial de Carlos Manzo y "Movimiento del Sombrero"; para esto lo utilizará

Grecia Quiroz solicita al IMPI marca comercial de Carlos Manzo y "Movimiento del Sombrero"; para esto lo utilizará

Cancún.- La informó que cinco elementos de la Armada de México resultaron heridos luego de una explosión en la Marina Cozumel.

En un breve comunicado, la institución indicó que los hechos ocurrieron durante maniobras rutinarias realizadas a bordo de una embarcación menor tipo ERI, utilizada como unidad de respuesta inmediata.

El incidente se registró mientras personal naval manipulaba combustible en la embarcación, pese a que dentro de la marina opera una gasolinera para embarcaciones.

Lee también

Los cinco elementos, quienes se encontraban a bordo cuando se dio la explosión, fueron auxiliados por integrantes de Marina Cozumel, quienes realizaron su traslado en ambulancia hacia la Clínica Naval de la isla para recibir atención médica.

La institución indicó que los cinco elementos se encuentran estables y que les proporciona los apoyos necesarios para garantizar acompañamiento durante el proceso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]