Ciudad Victoria.- El choque entre un autobús de pasajeros y un camión cargado con sandías, dejó un saldo de dos personas fallecidas y al menos otras diez lesionadas.

Autoridades de auxilio y emergencia acudieron al lugar del accidente que ocurrió a las 3:00 horas de hoy, a la altura del kilómetro 92, en el municipio de Güémez.

De manera preliminar, se informó que 8 personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales de Ciudad Victoria para su atención médica.

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Según los testimonios recabados, el autobús turístico procedía del estado de Veracruz, y el camión estaba detenido en el acotamiento, presuntamente no era visible y no tenía señalamientos que alertaran de su presencia.

Elementos de emergencia permanecieron durante varias horas en la zona realizando las maniobras de atención.

Ante la obstrucción de la vialidad, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a manejar con precaución, respetar los señalamientos y considerar rutas alternas.

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