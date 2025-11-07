Un accidente entre dos trailers sobre la autopista Córdoba-Veracruz dejó un muerto, el cierre de la vía de comunicación y rapiña por parte de pobladores, quienes robaron un cargamento de cervezas.

Los hechos ocurrieron la madrugada de hoy a la altura del municipio Cuitláhuac, en la zona montañosa central de Veracruz, donde un tráiler con doble remolque cargado con cerveza habría chocado por alcance contra un tráiler tipo tolva.

El operador del tractocamión perdió la vida y una persona más quedó herida.

Foto: Especial

El impacto entre ambas unidades ocasionó el bloqueó de los carriles que se dirigían al puerto de Veracruz, por lo que la autopista quedó cerrada por varias horas.

En ese lapso, habitantes de poblaciones cercanas arribaron al sitio del accidente y robaron el cargamento de cerveza.

Elementos de diversas corporaciones acudieron al lugar para acordonar la zona, en tanto autoridades ministeriales realizaban las tareas del levantamiento del cuerpo de la víctima del accidente.

afcl