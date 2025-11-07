Más Información

Emmanuel Macron es recibido en Palacio Nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum

Emmanuel Macron es recibido en Palacio Nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum

EU acusa a Irán de conspirar para matar a la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger

EU acusa a Irán de conspirar para matar a la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger

SAT destaca ante empresarios de EU beneficios fiscales del Plan México

SAT destaca ante empresarios de EU beneficios fiscales del Plan México

Iglesia reprueba amenazas de sacerdote contra gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise; "no existe justificación alguna", señala

Iglesia reprueba amenazas de sacerdote contra gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise; "no existe justificación alguna", señala

Sube a 83 el número de fallecidos por inundaciones en México; 16 siguen desaparecidos

Sube a 83 el número de fallecidos por inundaciones en México; 16 siguen desaparecidos

Asesinos de Cohen y Carlos Manzo; 4 casos donde la violencia ha rebasado a la juventud de México

Asesinos de Cohen y Carlos Manzo; 4 casos donde la violencia ha rebasado a la juventud de México

Un accidente entre dos trailers sobre la dejó un muerto, el cierre de la vía de comunicación y rapiña por parte de pobladores, quienes robaron un cargamento de cervezas.

Los hechos ocurrieron la madrugada de hoy a la altura del municipio Cuitláhuac, en la zona montañosa central de Veracruz, donde un tráiler con doble remolque cargado con cerveza habría chocado por alcance contra un tráiler tipo tolva.

El operador del tractocamión perdió la vida y una persona más quedó herida.

Foto: Especial
Foto: Especial

El impacto entre ambas unidades ocasionó el bloqueó de los carriles que se dirigían al puerto de Veracruz, por lo que la autopista quedó cerrada por varias horas.

En ese lapso, habitantes de poblaciones cercanas arribaron al sitio del accidente y robaron el cargamento de cerveza.

Elementos de diversas corporaciones acudieron al lugar para acordonar la zona, en tanto autoridades ministeriales realizaban las tareas del levantamiento del cuerpo de la víctima del accidente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]