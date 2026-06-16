Puebla.— Reciben su grado académico de licenciatura y posgrado mil 719 alumnos de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y se les exhortó a llevar su talento a nuevos escenarios profesionales y aportar soluciones a los retos de un entorno en constante cambio.

Con acreditaciones nacionales e internacionales, la UDLAP fortalece su impacto global y proyecta el talento de sus egresados hacia escenarios académicos y profesionales de alto alcance, dentro y fuera de México, con visión, liderazgo y compromiso social.

Los egresados de la generación 2026 concluyeron su formación con orgullo, excelencia y visión de futuro, se afirmó en la ceremonia que presidió el doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la UDLAP.

En la ceremonia también estuvo presente el señor Roberto Jenkins de Landa, miembro del Patronato de la Fundación de la UDLAP.

Los graduados son de cinco escuelas y posgrados de la institución; las autoridades universitarias, el personal docente y sus familiares reconocieron el esfuerzo de una generación que cierra una etapa de formación marcada por la disciplina, la constancia y el crecimiento personal.

Además, en la ceremonia se destacó la importancia de preparar profesionistas capaces de responder a los retos desde áreas del conocimiento, con pensamiento crítico, responsabilidad social y visión para transformar su entorno.

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La formación académica de estos jóvenes se refleja en cada egresado como una experiencia que combina excelencia académica, vida universitaria y sentido de pertenencia.

También la UDLAP reconoció el desempeño sobresaliente de sus estudiantes mediante la entrega de las distinciones cum laude, magna cum laude y summa cum laude, así como la Medalla al Más Alto Promedio que se otorga a quienes alcanzaron los mejores resultados de su escuela o programa de posgrado.

Posterior al acto protocolario, egresados y familias compartieron una celebración llena de orgullo, fotografías y mensajes de reconocimiento, en un ambiente emotivo y cercano que dio cierre a una etapa universitaria significativa y abrió paso a nuevos proyectos profesionales llenos de propósito e impacto para México.

Foto: Especial/EL UNIVERSAL

Reconocimientos al más alto promedio (según la imagen):

Mónica Romero S. — Escuela de Artes y Humanidades.

Leonardo Jael Vargas B. — Escuela de Ingeniería.

Ana Laura González N. — Escuela de Negocios y Economía.

María Angélica Hernández O. — Escuela de Ciencias.

Grecia Aguirre M. — Escuela de Ciencias Sociales.

Andrés Espinosa O. — Posgrado.

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