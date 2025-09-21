Mérida, Yucatán.- La presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, asistió al informe de la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y reiteró su compromiso de gobernar desde la municipal de manera cercana, con justicia social y en favor de las mujeres.

“Cuando una mujer llega llegamos todas, y así lo hemos demostrado con cada política pública que impulsamos en favor de las mujeres y sus familias, pues en este ayuntamiento hemos logrado que 7 de cada 10 programas sociales sean destinados para el crecimiento, desarrollo e independencia de las meridanas”, afirmó.

Además destacó la colaboración que se tiene con el gobierno federal y la presidenta Sheinbaum Pardo, ya que cuando una mujer llega a los puestos importantes de toma de decisión también lo hace cada niña, joven, adulta, persona mayor o jefa de familia que “hoy cuentan con una mejor calidad de vida, mayor seguridad y de oportunidades en la ciudad y sus comisarías”.

La presidenta Sheinbaum Pardo visitó Yucatán en su gira que realiza, por todo el país, con motivo de su Primer Informe de Gobierno.

La alcaldesa meridana dijo que la mujer transforma su familia, hogar, localidad con trabajo en equipo y buscar el cómo sí se puede gobernar de la mano de otras mujeres, “cuidándonos e impulsándonos unas a otras por nuestra chula Mérida”.

Dijo que “seguiremos gobernando con resultados, justicia social y con el corazón por delante por nuestra gente, la ciudad y nuestra comunidad”, especificó Cecilia Patrón.

