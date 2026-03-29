Tizimín, Yucatán. - Un hombre desapareció, tras internarse en la zona del monte mientras realizaba actividades de cacería en un rancho ubicado a la altura del kilómetro 113 de la carretera federal Mérida–Tizimín.

El hecho generó la movilización de cuerpos de seguridad en la región.

El extraviado, identificado como Francisco Chan Dzul, de 55 años de edad, salió desde la noche del pasado viernes con la intención de cazar venado en los alrededores del predio.

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Durante la incursión, se separó de su acompañante, quien logró regresar horas más tarde sin saber de su paradero.

El reporte indica que el hombre no volvió al punto de encuentro, lo que encendió las alertas entre sus familiares, quienes solicitaron apoyo al no tener comunicación con él.

La última vez que fue visto se encontraba dentro del monte, en condiciones propias de una jornada de caza nocturna.

Tras el aviso, autoridades y pobladores implementaron un operativo de búsqueda en un perímetro cercano al sitio, sin resultados positivos hasta el momento. Las labores continúan y se mantiene activo el reporte para su pronta localización.

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