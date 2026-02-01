Cuernavaca, Mor.- En el inicio del segundo periodo legislativo, transportistas de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), cerraron con camiones los accesos al Congreso local para exigir la intervención de la gobernadora, Margarita González Saravia, ante los abusos y cobros excesivos por parte de dueños de grúas y corralones particulares.

Gregorio Martínez, integrante de la organización sindical en Morelos señaló que no existe un padrón oficial sobre el número de corralones y grúas que operan en la entidad, lo que ha derivado en cobros arbitrarios que van desde los 20 mil hasta los 80 mil pesos en la liberación de los vehículos.

“Muchas personas no pueden pagar los costos de las grúas, arrastre y corralón, y pierden su patrimonio”, dijo Gregorio Martínez ante la mirada de su dirigente estatal Ricardo Morales que sólo paseaba por el sitio.

Lee también Rescatan a mujer que pretendía lanzarse de un puente en Baja California Sur; presuntamente estaba bajo influencia de drogas

Camioneros protestan contra abusos de corralones y grúas en Morelos (01/02/2026). Foto: Especial

Más tarde, a su llegada al Congreso para atestiguar el inicio de los trabajos legislativos, la gobernadora Margarita González Saravia, respaldó la denuncia contra los abusos cometidos por los dueños de corralones privados y adelantó que tiene lista una reforma de ley para regular las tarifas de los corralones y frenar los cobros excesivos.

Más adelante informó que el Gobierno del Estado busca operar sus propios corralones pero no como negocio sino para hacer cumplir la ley y cobrar lo justo.

Lee también Hallan sin vida a un interno del centro penitenciario de Culiacán; suspenden visitas temporalmente

También el diputado presidente del Congreso local Isaac Pimentel, afirmó que el Poder Legislativo está listo para trabajar activamente por la regulación de los corralones y grúas en el estado de Morelos.

Asimismo, confirmó que la situación de los corralones en Morelos es que cada municipio tiene uno, pero la mayoría son privados y generan negocio a partir del cobro de arrastre y demás conceptos. Dijo que la propuesta de la gobernadora Margarita González Saravia para generar corrales del gobierno estatal, será apoyada.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov