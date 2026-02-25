Más Información
Juchitán, Oax. – La Fiscalía General de Oaxaca (FGO), informó que detuvo a seis masculinos en San Blas Atempa, involucrados en hechos donde se registraron disparos de arma de fuego, en las proximidades de un Colegio de Bachilleres de esa localidad zapoteca.
Al trascender que hubo una balacera cerca de la institución educativa, de inmediato los padres de familia fueron por sus hijos, mientras que las autoridades del plantel suspendieron las clases en medio de la movilización de los elementos de seguridad, entre civiles y militares.
Los vecinos de la zona explicaron que los disparos ocurrieron cerca de una vivienda ubicada detrás de la escuela y al lado del panteón de Tehuantepec, hasta donde arribaron los policías y fuerzas militares y detuvieron a seis personas.
Mientras el operativo policiaco se desarrollaba en San Blas Atempa, la información sobre la balacera corrió en redes sociales y debido al ambiente de tensión que se generó desde el pasado domingo con la quema de vehículos, en Juchitán tres escuelas volvieron a suspender clases.
Los alumnos de las secundarias Heliodoro Charis Castro y 103, así como la primaria Reforma Educativa, que apenas reanudaron hoy las clases, tras los hechos de violencia suscitados en Juchitán el pasado domingo, recogieron sus útiles para regresar a clases el lunes entrante.
