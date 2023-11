Ciudad Juárez.— Cuatro jóvenes que se encuentran desaparecidos desde el 14 de noviembre en el municipio de Nuevo Casas Grandes son buscados por sus familiares, autoridades estatales y de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Se trata de Brayan Omar Molina Lozano, de 16 años; Miguel Ángel Ríos Jiménez, de 20; Sebastián Torres Balois y José Julián Jiménez Villa, de 18.

Personal de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, en conjunto con elementos de la Sedena, llevaron a cabo un operativo de búsqueda en vida de los cuatro jóvenes.

En los trabajos de búsqueda participaron agentes del Ministerio Público, policías de la Agencia Estatal de Investigación, peritos, militares y familiares.

Desde su desaparición, familiares de los jóvenes comenzaron la búsqueda en redes sociales; sin embargo, pese a las acciones realizadas no se ha logrado dar con su paradero.

“Les pido que en sus oraciones pongan el nombre de mi hijo Brayan está desaparecido y le pido a mi padre celestial que me ayude a encontrarlo y que esté bien. Ahorita me encuentro en fiscalía poniendo un reporte de desaparición, sé que la oración es poderosa por eso les pido que me ayuden”, escribieron sus familiares de Brayan Omar en redes sociales.

Hasta ayer por la tarde, las familias de los desaparecidos continuaban con su búsqueda tanto en redes como en las calles de Nuevo Casas Grandes. Anteriormente ya habían realizado manifestaciones afuera de una tienda de autoservicio donde fueron vistos por última vez.

A la par, la Comisión Estatal de Búsqueda ofrece una recompensa de 200 mil pesos por cada uno de los desaparecidos, sin que hasta el momento se haya establecido un móvil general u oficial sobre su desaparición.