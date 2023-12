Monterrey.— Mario Escobar Salazar, padre de la joven asesinada Debanhi Escobar Bazaldúa, se registró como aspirante a una diputación federal en la sede del partido Movimiento Ciudadano.

Junto con su esposa Dolores Bazaldúa, Mario Escobar ha sostenido una larga lucha para buscar que sea esclarecido y castigado el feminicidio de su hija, localizada sin vida en el fondo de una cisterna en un motel del municipio de Escobedo.

Escobar afirmó que su propósito para participar en política es para buscar justicia y aclaró que no se ha inscrito como militante, sino que lo hará en calidad de ciudadano.

“Venimos a platicar con la gente del partido, siempre he dicho que cuando tengo que señalar a alguien lo hago y no he tenido nada en contra del gobierno estatal, siempre hemos tenido una muy buena comunicación con el gobernador (Samuel García) y nos sentimos tranquilos en ver el proyecto que traemos nosotros y que se pueda coadyuvar en esta situación con ellos”, afirmó.

“Nosotros estamos buscando un frente en el que podamos coad- yuvar a prevenir situaciones como las que nos sucedieron a nosotros, así como ayudar a esclarecer los casos que hasta ahorita no cuentan con una atención adecuada”, indicó Mario Escobar.

