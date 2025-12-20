Zacatecas.— Al ver que el gobierno del estado publicó la reforma a la Ley del Notariado del Estado en el Periódico Oficial, el Colegio de Notarios estatal y nacional conforman un equipo jurídico para diseñar la estrategia legal, y en próximas fechas interpondrán un recurso de amparo.

Esta semana se aprobó dicha reforma por la Legislatura de Zacatecas, y el Colegio de Notarios de Zacatecas, así como por el Colegio Nacional del Notariado Mexicano (CNNM) calificaron como “retroceso histórico legislativo”, por ello, exhortaron al gobernador David Monreal a vetar la reforma antes de que se publicara.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Jaime Casas Madero, presidente de los notarios de Zacatecas, admitió la sorpresa del gremio “por la rapidez con que fue publicada la ley, porque no es común, fue muy acelerada y eso habla de que hay un interés muy fijo en este tema”.

Mencionó que al publicarla es indicativo de que “una de las mayores carencias que está demostrando el gobernador es la falta de un buen equipo de asesoría jurídica; alguien le está mintiendo, alguien no le está diciendo cuáles son las consecuencias jurídicas y políticas de este tema”.

El presidente de notarios dijo que ya se prepara un equipo jurídico para darle continuidad y agotar los recursos legales y destacó que tiene el respaldo no sólo del Colegio Nacional, sino también de todos los colegios estatales del país.