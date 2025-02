Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Desde el gobierno estatal se trabaja en un reglamento para mejorar el uso de las instalaciones deportivas que son propiedad del Estado, señalaron, la secretaria de Bienestar Social de Tamaulipas, Silvia Casas González; y el director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE), Manuel Virués Lozano.

El tema cobró relevancia a raiz de la inconformidad que manifestó públicamente la maestra de gimnasia rítmica, Rocío Marisol Zozaya Ruiz, porque le modificaron su horario de entrenamientos en el Polideportivo de Ciudad Victoria.

La secretaria Silvia Casas explicó que son espacios públicos en donde los instructores están utilizando dichas instalaciones deportivas, “se hace un cobro y son espacios que no deberían estarse cobrando”.

Reiteró que tanto el INDE Tamaulipas, como SEBIEN, “trabajan para tener unos reglamentos que sean ‘ad hoc’ para que los instructores no cobren en espacio público”.

Casas González desmintió todas las acusaciones que hizo la maestra a través de un escrito que difundió en redes y a través de medios de comunicación, “el Instituto del Deporte de Tamaulipas optó por dar prioridad en cuanto a espacios deportivos se refiere, para los atletas que van a competencia en representación de la entidad”.

Al respecto, el director general del INDE, Manuel Virués, afirmó que para el uso de las instalaciones deportivas se dará prioridad a los atletas de alto rendimiento.

“La maestra está pidiendo tener todo el horario en los pódiums. Nosotros, como Instituto del Deporte, en el área metodológica y de alto rendimiento, estamos priorizando la preparación de atletas que participarán en los Juegos Nacionales CONADE”, especificó Virués Lozano.

Dijo que actualmente hay tres maestras que imparten gimnasia en Tamaulipas, pero enfatizó que Marisol Zozaya no cuenta con alumnas inscritas en competencias de los Juegos Nacionales, “de hecho, ella no está certificada para poder entrenar en la Olimpiada Nacional. Apenas está pasando por los torneos en los que sus alumnas están compitiendo”.

Respecto a las otras dos maestras, mencionó que sí tienen alumnas en proceso de los Juegos Nacionales y a quienes también se les ha otorgado espacios delimitados dentro de las instalaciones.

Club pide respeten horario de entrenamientos

La directora y entrenadora del Club de Oro Gimnasia Rítmica, Rocío Marisol Zozaya Ruiz, emitió un comunicado en el cual informó que desde los primeros días del año 2025 fueron afectadas con la no renovación del permiso para continuar los entrenamientos como lo venían haciendo desde el 2023, en el Polideportivo Ing. Américo Villarreal Guerra, de esta capital.

Entre otras cosas, en el texto se indica que, “ustedes bien saben, como les demostré, que el cobro que hago por mi trabajo en la gimnasia no es el que usted me ha señalado en reiteradas ocasiones, y si así fuera, mi trabajo no lo regalo, porque es totalmente profesional”.

Zozaya también menciona que su deseo es que él y su equipo de trabajo, “como Sergio Martínez, encargado de Alto Rendimiento, se empapen más de las necesidades del deporte en Tamaulipas” e insiste en que les respeten su petición de espacio y horarios que venían ocupando desde hace casi dos años.

En respuesta, Manuel Virués indicó que la indicación del gobernador Américo Villarreal Anaya, “es que en instalaciones públicas no se cobre y es lo que vamos a hacer”.

Y añadió: “Nosotros le dijimos, ya puedes entrar maestra, tienes unos horarios definidos, pero ella no lo está respetando, quiere tener todo el horario y todo el espacio”.

