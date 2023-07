Morelia, Michoacán.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, respondió a las críticas que hizo ayer el obispo de Apatzingán, Cristóbal Ascencio García, a la política del presidente Andrés Manuel López Obrador y aseveró que hay clérigos relacionados a grupos del crimen organizado, que hasta se convierten en sus voceros.

“Pues está haciendo política el obispo, por lo que veo. Tenemos en Michoacán, luego personajes muy protagónicos, con declaraciones muy estridentes, relacionados con grupos del crimen organizado e incluso hay clérigos que han admitido tener acercamiento, diálogo, con líderes criminales y bueno, pues sí, se vale y es loable, para eso estamos, para ser criticados, pero critican al Estado, lo atacan, pero ellos mismos encubren a generadores de violencia y luego se convierten en voceros de bandas de criminales, desafortunadamente”.

"Si quieren hacer política, que dejen la sotana"



El gobernador de Michoacán, @ARBedolla, asegura que las criticas de sacerdotes católicos son para atacar a su gobierno. 🤔 pic.twitter.com/b2YAKHBQpz — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 3, 2023

Lee también: Un muerto, vehículos incendiados y terror, saldo preliminar de enfrentamientos en Apatzingán

"Si quieren hacer política que dejen la sotana": Ramírez Bedolla

En su conferencia de prensa, el mandatario, señaló que “eso es una realidad. A veces no se dice por la hipocresía política, pero es clara la intención de esta declaración desde un púlpito de Apatzingán del obispo, de hacer política. Si quieren hacer política que dejen la sotana y se metan al tema electoral”.

Y agregó: “Entendemos que a veces no compartimos la misma idea con ellos, pero están haciendo política y esto creo que es inconveniente en todos los sentidos, porque aprovechan ese tema (de la violencia) y por supuesto que tienen libertad de expresión, pero yo los convoco, los conmino, a que trabajemos juntos por la seguridad, por la unidad, de los michoacanos”.

Ramírez Bedolla, afirmó que los homicidios dolosos en Michoacán, han disminuido hasta en un 40 por ciento con relación a otros periodos, “pésele a quien le pese”.

“Se está haciendo un gran esfuerzo. Yo llamo a la cordura, que no nos calentemos por el proceso electoral del 2024, porque lo que dijo el obispo (de Apatzingán) fue criticar la concentración masiva en el zócalo, pero tenemos derecho de acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador”, señaló.

Sacerdotes promovieron autodefensas

Recordó al obispo de Apatzingán, que en su momento, hubo sacerdotes que promovieron las autodefensas, las cuales fueron financiadas y armadas por un cártel.

“Estamos recuperando Michoacán. ¿Nos está costando trabajo? Sí claro, pues para eso estamos y todos los días estamos empeñados en eso y todos los días estamos en la carreteras de Michoacán, entonces, trabajemos juntos; reconozcamos la verdad, la realidad, que tenemos para poderla enfrentar y no andemos con mitos”, sostuvo.

“Es desafortunada la declaración, volviendo al tema del obispo, porque lo que está haciendo es política. Si quiere hacer política, que se espere ya al periodo electoral, a ver si el INE lo, a ver si el INE vaya a molestarlo; yo espero que no por la libertad de expresión y de púlpito, así como hay libertad de cátedra en las universidades, pero bueno…”, consideró el gobernador morenista.

Alfredo Ramírez, aseguró que Hipólito Mora, “es víctima de una estrategia perversa en la que el Estado Mexicano, que usó a los ciudadanos como carne de cañón. Es decir, cuando llegó (Alfredo) Castillo, a sabiendas de que estos grupos eran ilegales, los acogió, los protegió, los alentó a un estilo copiado de las fuerzas paramilitares colombianas”.

“Ese fue el modelo que usaron durante meses en Michoacán, auspiciadas, por cárteles y el gobierno federal; eso es un narco Estado. Eso sí es narco Estado, porque sabía quien las financiaba y aún así se aprovechó el gobierno federal, alentó a estos grupos, para combatir a otro grupa. Eso es paramilitarismo; no hay otra palabra. Entonces, se usó al pueblo de Michoacán, para combatir a grupos delictivos al margen de la ley y aplicar una justicia extrajudicial, fuera del Estado. Esa es una herida abierta en Michoacán y vamos a cerrarla. Hay que meterle ahora sí bien, para cerrarla completamente, pero hay que decir las cosas como son; como ocurrieron en su momento”, acusó.

Insistió en ese sentido, que “Hipólito Mora, él mismo lo denunció, dijo que las autodefensas fueron infiltradas por el crimen organizado; entonces nos queda más que reconocer que fue lo que ocurrió, para no cometer el mismo error”.

Y sostuvo: “Vuelvo al tema: gran parte de la iglesia católica dice que hay que negociar con los grupos delictivos. Le dicen justicia transicional o no sé qué cosa, pero no, no, no, no, no, no. Por eso digo que (los sacerdotes) parecen voceros de las bandas de delincuentes”.

Obispo de Apatzingán critica festejo de AMLO en el Zócalo

Todo ello surgió, luego de que el obispo de Apatzingán, durante su homilía del domingo, pidiera que en vez de celebrar en el Zócalo el quinto aniversario de haber llegado al poder, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, debería celebrar un día de duelo nacional y reconocer que en el país hay más violencia ahora que hace cinco años.

Dijo, que le duele contemplar su diócesis “tan lacerada” y señaló, que “mientras algunas autoridades dicen que todo está bien, los que vivimos aquí, y un servidor, sabemos que no está bien”.

El obispo de Apatzingán, Cristóbal Ascencio García. Foto: Especial

“Curiosamente, ayer, nuestro primer mandatario celebraba el quinto aniversario de haber llegado al poder... Y él nos prometió que su principal objetivo era poner la paz en nuestro país”.

“Yo digo, en vez de haber celebrado festivamente en el zócalo, por qué no celebrar un día de luto, de duelo nacional. No solo por los fieles de mi diócesis que han perdido la vida, por tantos hermanos de México. Celebrar un día de duelo y reconocer que en nuestro país hay más violencia que hace cinco años”, expuso el obispo.

Lee también: El crimen también manda en Apatzingán

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

rdmd