El comunicador Nezahualcóyotl Cordero, fundador del medio digital CG Noticias, fue víctima de un segundo ataque anoche, cuando su vivienda, localizada en la ciudad de Cancún, Quintana Roo fue baleada.

“Neza” como es conocido dentro del gremio periodístico local, había sido ya objeto de una agresión en febrero del 2022, cuando un hombre le apunto con una pistola en el mismo domicilio en donde anoche un par de personas armadas abrieron fuego en contra del inmueble.

En entrevista con EL UNIVERSAL, manifestó su preocupación por la falta de respuesta de las autoridades ante las amenazas que ha recibido y, particularmente en esta ocasión por la tardanza para responder a su demanda de ayuda.

Lee también Signalgate: ¿Qué es la plataforma a la que fue sumado por error un periodista?; filtran datos sobre ataque de EU a Yemen

Balean vivienda de periodista “Neza” en Cancún, Quintana Roo (28/03/2025). Foto: Especial

De acuerdo con su testimonio, anoche, aproximadamente a las 20:40 horas, colegas suyos se presentaron para auxiliarlo y transmitir lo ocurrido, cuando recibió un mensaje de texto en el que se le amenazaba a él y a su familia.

"Me llegó otro mensaje de otro número a mi mismo celular, pero ahora mensaje de texto, amenazándome a mí y a todos mis compañeros", declaró.

Cordero y los reporteros que lo acompañaban solicitaron apoyo al 911 en repetidas ocasiones, sin obtener una respuesta inmediata.

"Éramos más de 10 reporteros todos hablando al 911 y a todos les decían que la unidad estaba sobre la calle y nunca, de los nunca hicimos transmisiones para que vieran que no había ninguna patrulla", relató.

Lee también Congreso de CDMX acuerda reunión con director del Mecanismo de Protección a Periodistas; buscan fortalecer la seguridad del sector

El comunicador denuncia la falta de actuar de las autoridades. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

La policía llegó una hora después. Cordero dice que tuvo que pasar la noche en un hotel, luego de que los colegas juntaran recursos para apoyarle.

También denunció que su "botón de asistencia" del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos no funcionó en el momento del ataque.

“Ahorita mi botón no sirve. Yo me comunico con mi teléfono y a la hora me contestan. ¿De qué sirve el mecanismo?”, cuestionó, para luego exponer que desde hace dos años, luego del primer ataque, le fueron retirados los escoltas.

Ante lo sucedido, solicitó que le sean restituidos. "Yo quiero que la Secretaría de Gobernación entienda mi situación y me pongan de nuevo escoltas porque no quiero que pase algo", expresó.

Lee también ¿Quién es Víctor Hugo Ornelas?; el periodista que documentó en TikTok el campo de exterminio en Teuchitlán

Sobre ese punto, agregó que los escoltas que, a través de ese Mecanismo, protegen a un colega suyo, lo apoyaron para salir de la vivienda.

Incluso, recibió un segundo mensaje en el que le advertían que, ni siquiera sus colegas lo “podrían salvar” y que “la próxima vez no fallarían en el intento”.

El reportero indicó que después del ataque circuló en Facebook una publicación que lo acusaba de haber disparado contra su propia vivienda para obtener protección oficial.

“En Facebook acaban de subir una nota de una página que tiene creo que una hora que le hicieron o dos, no sé, con cinco seguidores y cinco me gusta. Diciendo que yo tiré balazos, pero que no impactaron mi casa y que lo hice porque quiero escoltas".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc