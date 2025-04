No ha sido fácil dejar atrás los refrescos y las papas y sacar las galletas y los chocolates de las loncheras para hacer espacio a frutas y verduras.

En la primera semana que entraron en vigor los nuevos lineamientos para eliminar la venta y consumo de alimentos ultraprocesados y con bajo valor nutricional en las escuelas —un programa federal llamado oficialmente Vive Saludable, Vive Feliz— predominó la confusión, así como las posturas a favor y en contra con las nuevas medidas, por parte de los padres de familia.

Entre los testimonios recabados por EL UNIVERSAL en Ciudad Victoria, Tamaulipas, hubo muchas madres y maestras que coincidieron en que no será fácil que los alumnos de primaria acepten de la noche a la mañana comida más saludable.

“Muchos niños estaban acostumbrados a comprar cierta comida y sin faltar su refresco, pero ahora son aguas naturales o sólo agua”, comentó la señora Ana Salazar, quien es madre de familia en una escuela de la periferia de la capital.

El dilema del burrito

Al igual que muchos de los entrevistados, la señora Ana consideró que le parece muy precipitado todo, “también quieren que ya no les mandemos lonche de tortillas de harina, pero oiga, así nos daban nuestras madres y nosotros siempre a nuestros hijos, los diferentes guisos o frijolitos, o huevo con chorizo o con papas en tortillas de harina, porque les gusta más, al contrario de las tortillas de maíz que se enfrían rápido y se hacen aguadas”, explicó la señora.

En Chihuahua, Sonora y Tamaulipas el burrito relleno de frijoles, queso, huevo o carne, así como las quesadillas hechas con tortillas de harina son el lonche tradicional.

Los niños lo prefieren a las tortillas de maíz porque dura más tiempo caliente, no se rompe y no se hace duro. Ahora, con los nuevos lineamientos, es un alimento que está prohibido en las escuelas por la harina.

En Hermosillo, Sonora, grupos de padres de familia de diversas escuelas consideraron que la medida es drástica, pues en un plantel escolar se le quitó a una niña un burrito de tortilla de harina.

Un maestro explicó a las madres y padres que los alumnos sólo pueden llevar dos tacos de tortilla de maíz.

En Tamaulipas, hay madres que insisten en que los tacos con tortilla de harina es lo único que comen sus hijos y prefieren enviarles dos taquitos que les gusten, a que no coman nada.

En Chihuahua, donde los burritos son un alimento básico, se ha optado por permitirlos, siempre y cuando sean de tortillas de harina integrales.

Miedo a las multas

“Hay una buena disposición de todas las partes. La invitación a los padres es de fomentar hábitos alimenticios saludables en sus hijos, ya que esto impacta directamente en su bienestar y rendimiento escolar”, aseguró Hugo Fonseca Reyes, titular de la Unidad Ejecutiva de la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET).

En la Primaria Pedro José Méndez, en el ejido La Libertad, del municipio de Ciudad Victoria, el director Francisco Montelongo comentó que las mamás ya comienzan a mandar a los alumnos en su comida agua en lugar de jugo o refresco, aunque algunos se resisten, pero saben que es por el bien de sus hijos.

“Yo tuve reunión general con los padres de familia para concientizarlos y explicándoles todo. Tomamos todo con mucha seriedad y todos tomaron las cosas de la mejor manera. Les hice ver las nuevas disposiciones y que es por la salud de los niños”, relató el profesor.

Sin embargo, reconoció que ya tuvieron la primera afectación porque, ante los cambios drásticos en la venta de productos, tuvieron que cerrar la cooperativa escolar porque nadie se quiere hacer cargo de ella, “hay temor, porque se habla de fuertes sanciones y nadie quiere responsabilizarse”.

Y sí, las multas por infringir los nuevos lineamientos oscilarán entre los 10 mil y los 113 mil pesos, aproximadamente.

Griselda Ramos, educadora del Jardín de Niños Carlota Reyna Montemayor, del municipio de González, también se ha sumado a la tarea de explicarles a las madres de familia sobre los cambios, “ya la mayoría de los niños comenzaron a llegar con agua y comidas sin harina, tampoco les ponen dulces o frituras, y en lugar de ello frutas naturales”, comentó.

Pero no todos los padres están en disposición de seguir los lineamientos. Hay mamás que piensan que es una medida de nosotros, no comprenden que es a nivel nacional.

Una señora me dijo que a su hija no le gustan los tacos de maíz porque se le enfrían muy rápido, y que no va a hacer caso, porque ella sabe perfectamente como balancear su comida durante el día”, expuso Griselda Ramos.

Las inconformidades también existen en los planteles privados, en donde hay testimonios de que los directivos aplican a rajatabla las prohibiciones, como en el Instituto Iberoamericano.

“Ya nos habían advertido que les iban a quitar los alimentos que están prohibidos, es obvio que no quieren verse afectados por alguna multa”, señaló un papá, quien consideró que la estrategia tiene buenos objetivos, pero hay cosas que se implementaron repentinamente.

Para elaborarles lonches adecuados, aseguró, los gastos se incrementan, “imagínese en muchas familias, ¿a poco van a andar gastando en equis tipo de pan para hacerles lonches o determinada tortilla? Me parece que faltó un poco más de planeación e implementar la estrategia por fases”. Con información de Amalia Escobar y Paola Gamboa