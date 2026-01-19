Pachuca.– Con el objetivo de disminuir los índices delictivos que se registran en la autopista Arco Norte, tres de las cuatro entidades por donde cruza esta vía carretera ya se encuentran conectadas en tiempo real al Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), lo que permite la visualización de cámaras, lectura de placas y TAG, informaron autoridades del estado de Hidalgo.

Representantes de Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Tlaxcala, junto con autoridades del Gobierno Federal, organismos empresariales y presidentes municipales, señalaron que se mantiene una estrategia integral de seguridad en el Arco Norte, y afirmaron que existen avances en los acuerdos establecidos en reuniones previas para reducir los índices delictivos.

En este sentido, se destacó que en materia de conectividad, videovigilancia, conservación de la autopista y coordinación operativa, se ha trabajado para que Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y el Estado de México, entidades por donde cruza esta vía, se integren en tiempo real al centro de comunicaciones. No obstante, se precisó que tres estados ya concluyeron este proceso, mientras que el Estado de México se encuentra en la fase de formalización de su integración.

Asimismo, se dio a conocer que actualmente opera el 85% de las cámaras, y se prevé que para el mes de febrero se alcance el 100% de funcionamiento. Además, se adquirieron 10 nuevas cámaras lectoras de placas, las cuales serán instaladas en el mismo periodo.

Como parte de estas acciones, se sustituyó un kilómetro de fibra óptica y se restauraron nueve kilómetros adicionales, además de que se instalarán seis torres de telecomunicaciones en dos etapas, con el fin de mejorar la cobertura de telefonía celular.

En el caso del estado de Hidalgo, se informó que la incidencia de robo de vehículos en este tramo de la autopista disminuyó un 40%. También se destacó la firma de un convenio entre el Consejo Coordinador Empresarial y el Gobierno del Estado para la recuperación de unidades robadas, lo que permitió pasar de dos a siete vehículos recuperados por cada 10 casos, entre 2024 y 2025.

El secretario de Gobierno de la entidad, Guillermo Olivares, señaló que la coordinación entre los gobiernos estatales, la Guardia Nacional, el Ejército, los municipios y la concesionaria ha permitido mejorar la infraestructura y la vigilancia, con el propósito de brindar mayor seguridad a los usuarios de esta autopista.

Finalmente, subrayó que estas medidas se reforzarán con motivo del Mundial de Futbol 2026, ya que es una prioridad contar con carreteras en óptimas condiciones y con una operación eficiente.

