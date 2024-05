Luego de que a través de redes sociales se hicieron públicas amenazas de una supuesta masacre escolar en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 37 (Cbtis) de Ciudad Obregón, autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno implementaron un operativo en el plantel.

Los mensajes empezaron a circular el jueves 2 de mayo. "Mañana a las 8.00 de la mañana comenzaré tiroteo en el CBTIS todo esto es culpa de quienes se burlaban de mí y de mis capacidades ya sabrán quien soy".

"Hola, se que no me conocen, pero les espera lo peor, matare a todos, llevaré armas a la escuela el día viernes, si encuentras esto, no digas nada o iré por ti" (sic), dice dos mensajes que provocaron miedo entre los alumnos y alertaron a las autoridades.

Este viernes, se implementaron acciones coordinadas para salvaguardar la integridad de la comunidad educativa Cbtis 37, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado. Tras identificarse una alerta en redes sociales sobre una supuesta agresión armada, resultó falsa sin que se registraran problemas en el plantel escolar, comunicó.

Desde el jueves 2 de mayo, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) del Gobierno de Sonora, notificó inmediatamente a las instancias correspondientes sobre el mensaje encontrado al interior del plantel y se dispusieron las medidas pertinentes para descartar cualquier riesgo hacia la comunidad escolar.

Asimismo, este viernes se activó el Protocolo para la protección y cuidado del estudiantado en la revisión de útiles escolares en planteles federales de educación media superior, el cual define lineamientos precisos para prevenir y detectar la presencia de objetos y sustancias nocivas.

Además, elementos de distintas corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno brindaron acompañamiento a la comunidad escolar durante el ingreso al centro educativo y se investigará a fondo la naturaleza del mensaje.

