Culiacán, Sin.- En ataques distintos registrados en colonias ubicadas en la parte sur-poniente de la capital del estado, dos hombres identificados como Antonio Felipe “N” y Joel resultaron , mientras otras cinco personas, entre ellas una mujer y su hijo resultaron con heridas de bala por lo que fueron trasladados a hospitales.

Las autoridades de seguridad, en forma inicial fueron notificadas de fuertes detonaciones de armas de fuego por la avenida Ernesto Damy, a un costado del antiguo mercado de abastos, de la colonia Pemex.

En ese sector, se encontró los cuerpos de dos personas del sexo masculino con en el cuerpo y la cabeza, una calle adelante los socorristas de la Cruz Roja, brindaron Asistencia a una mujer de nombre paulina y a un joven, presuntamente su hijo, los cuales presentaban impactos de bala, por lo que fueron trasladados a un hospital.

Las autoridades fueron notificadas que tres vecinos de la colonia Libertad que colinda con la de Pemex, habían sido trasladados heridos a un hospital, lo que hace presumir que estos hechos están relacionados, por lo que la Fiscalía General del Estado inició las primeras .

Personal del ejército, la Guardia Nacional y de la Policía Estatal Preventiva que fueron desplazados a ambos sectores para iniciar la búsqueda de los presuntos agresores, no lograron localizarlos, por lo que se amplió el perímetro.

