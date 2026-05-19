Culiacán. - La Fiscalía General del Estado investiga el ataque armado contra un grupo de personas que se encontraban afuera de una tienda de abarrotes en la colonia Emiliano Zapata en Culiacán, en cuyos hechos fallecieron dos mujeres, entre ellas la propietaria del negocio, y dos hombres y una jovencita resultaron heridos.

Según los testimonios de estos hechos, varios civiles armados llegaron en dos vehículos al cruce de las calles Plan de Iguala y Ejército Nacional, muy cerca de una escuela primaria del sector, y sin medir palabra dispararon contra varias personas que se encontraban en el exterior de la tienda de abarrotes.

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En el lugar de los hechos perdió la vida la propietaria del negocio de nombre Claudia “N”, cuya edad no se dio a conocer, y Guadalupe “N”, quien se presume había llegado para realizar algunas compras en el abarrote cercano a su casa.

Los cuerpos de auxilio que arribaron al sitio, junto con elementos de la Policía Estatal y el ejército, brindaron las primeras curaciones a una mujer joven y dos hombres, uno de ellos, según se comentó, es hijo de la dueña del abarrote, los cuales tuvieron que ser trasladados a un hospital a causa de las lesiones que presentaron.

El personal de la Fiscalía General del Estado recopiló diversas evidencias en el lugar del atentado y testimonios, con lo que abrieron una carpeta de investigación que les permita poder identificar a los presuntos agresores.

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