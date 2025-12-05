Más Información

Mundial 2026: EN VIVO – Minuto a Minuto – Sorteo de la Copa del Mundo

Mundial 2026: Sheinbaum llega al Kennedy Center en Washington DC para el sorteo de la FIFA; se reunirá con Trump antes de la ceremonia

Ley de Aguas: Seguirá diálogo con transportistas y productores, asegura Segob; agradece a legisladores aprobación

Crece el escándalo; congelan cuentas a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

Ley de Aguas: Productores anuncian que concluyen movilizaciones; "volveremos a la carga con más fuerza y mejor organización"

El ocurrió la noche de ayer en una tienda de abarrotes del municipio de Tlapacoyan, en , donde las víctimas murieron por impactos de bala.

De acuerdo con distintas versiones, se trataría de un solo hombre el que atacó a la madre, hija y abuela al interior del comercio.

El hecho causó consternación en esa demarcación, donde hubo una intensa movilización policial y de agentes de la Fiscalía General del Estado.

El pasado martes, dos mujeres fueron asesinadas a tiros en una comunidad del municipio de Hueyapan de Ocampo, ubicado en el sur de Veracruz.

El ataque armado ocurrió en la comunidad de Juan Díaz Covarrubias de dicho municipio, donde sujetos armados irrumpieron en una vivienda y mataron a las dos mujeres (madre e hija).

Durante el primer semestre del año, Veracruz ha sufrido 53 casos de violencia extrema con 65 víctimas, según un recuento de la organización civil Causa en Común

