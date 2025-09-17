Más Información

El y exalcalde de Santiago Sochiapan (sur de Veracruz), Ignacio Pablo, fue la noche de hoy.

La víctima murió en el interior de su rancho ubicado en el propio Santiago Sochiapan, donde fue alcalde y en la elección pasada fue postulado como candidato del PT.

Elementos de distintas corporaciones acordonaron la zona del ataque, sin embargo no han emitido información oficial.

La víctima murió en el interior de su rancho ubicado en el propio Santiago Sochiapan (17/09/2025). Foto: Captura de pantalla
A principios del mes, el ex candidato morenista a la alcaldía de Coxquihui (norte de Veracruz), Ramón Valencia Pérez, fue privado de la libertad por un y luego su cuerpo descuartizado abandonado en la zona.

Ramón Valencia había sustituido en la candidatura a la alcaldía a su padre Germán Anuar Valencia, asesinado a tiros en su casa de campaña a finales de abril del presente año, cuando iniciaron las campañas políticas de candidatos a las presidencias municipales.

