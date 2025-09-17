El excandidato del Partido del Trabajo y exalcalde de Santiago Sochiapan (sur de Veracruz), Ignacio Pablo, fue asesinado a tiros la noche de hoy.

La víctima murió en el interior de su rancho ubicado en el propio Santiago Sochiapan, donde fue alcalde y en la elección pasada fue postulado como candidato del PT.

Elementos de distintas corporaciones acordonaron la zona del ataque, sin embargo no han emitido información oficial.

A principios del mes, el ex candidato morenista a la alcaldía de Coxquihui (norte de Veracruz), Ramón Valencia Pérez, fue privado de la libertad por un grupo armado y luego su cuerpo descuartizado abandonado en la zona.

Ramón Valencia había sustituido en la candidatura a la alcaldía a su padre Germán Anuar Valencia, asesinado a tiros en su casa de campaña a finales de abril del presente año, cuando iniciaron las campañas políticas de candidatos a las presidencias municipales.

